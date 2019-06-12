"Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки

Компанія експрес-доставки "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонній і поліетиленової упаковки до 2021 року.

Про це на прес-конференції повідомив директор "Нової пошти" Олександр Бульба, передають Українські Новини.

Він зазначив, що компанія регулярно відправляє вторсировину на утилізацію і в 2018 році було здано понад 1 млн кг сировини.

Також навесні 2019 компанія розпочала пілотний проект, обладнавши 10 відділень у Києві контейнерами для роздільного збору гофрокартону, білого поліетилену і кольорового поліетилену.

Бульба додав, що протягом місяця в 10 відділеннях було зібрано 2 тонни вторсировини.

В 2019 році компанія має намір обладнати такими контейнерами відділення в містах - мільйонниках, а в 2020 році - всі свої відділення.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році "Нова пошта" збільшила кількість оброблених відправлень на 20%, або на 29 млн, до 174 млн відправлень порівняно з минулим роком (145 млн відправлень).

"Нова пошта" - оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень по Україні, створений в 2001 році; поштові відділення розташовані в містах і селищах по всій країні, а великі вантажні відділення - в промислових зонах обласних центрів.