Група DCH Ярославського інвестує $1,5 млн у створення в Харкові музею про участь міста в UEFA.EURO2012

Група DCH Олександра Ярославського, яка в 2012 році була генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до прийому європейської футбольної першості UEFA.EURO2012, офіційно оголосила про створення в місті музею доленосного для регіону турніру. Заява приурочено до 7-річчя проведення Чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі. Перший матч континентальної футбольної першості відбувся в Харкові 9 червня 2012 року між національними збірними Нідерландів та Данії.

Як повідомила прес-служба групи DCH експозиція музею буде містити артефакти турніру - документальні фото- і відеоматеріали, пам'ятні речі, пов'язані з проведенням Євро-2012, а також з перебуванням в місті зірок європейського футболу і розміщення тут регіонального штабу УЄФА. Передові інтерактивні рішення на основі технологій дозволять відвідувачам музею знову зануритися в атмосферу незабутнього спортивного свята, яке відкрило нову еру в розвитку Харкова.

"Ідея музею виникла, коли ми з командою колег, які займалися проектами Євро-2012, згадували ті часи. І прийшли до спільного висновку - турнір змінив долю міста. Завдяки тому, що УЄФА подарувало Харкову щастя долучитися до європейського спортивної події вищого рівня, багато харків'ян побачили нові можливості, місто почало перетворюватися. Якщо є гарний аеропорт, можливість комфортно кудись злітати, подивитися світ, є стадіон, є упорядковані ділянки, за зразком яких облагороджуються інші території, хочеться жити, творити та розвиватися. Мало хто думає про спортивні змагання з точки зору їх впливу на економіку приймаючих міст і якість життя містян, але в Харкові саме так сталося - це очевидно. Тому ми вирішили дати харків'янам можливість згадати і відчути неймовірну атмосферу Євро-2012 завдяки спеціальному музею", - процитувала прес-служба DCH Олександра Ярославського.

Прогрес у розвитку інфраструктури дозволив "першої столиці" за рішенням виконкому УЄФА змінити статус з резервного міста на місто, що приймає матчі Чемпіонату Європи з футболу.

Як відомо, ключові об'єкти інфраструктури турніру - сучасні стадіон, аеропорт, тренувальний табір та інше - зводилися за рахунок приватних інвестицій DCH, загальна сума яких перевищила 300 млн доларів. Засновник, власник і президент DCH Олександр Ярославський виступив не лише генеральним інвестором Євро-2012 в Харкові, але й офіційним координатором процесу підготовки до матчів континентальної футбольної першості.

DCH планує створити музей Євро-2012 на базі об'єктів, які були створені завдяки інвестиціям Ярославського у підготовку Харкова до цього турніру - міжнародного аеропорту "Харків" та 5-зіркового luxury-готелю Kharkiv Palace 5*, в якому у дні матчів розміщувався тимчасовий регіональний штаб УЄФА. Група DCH заявила про готовність інвестувати в створення музею близько 1,5 млн доларів. В УЄФА високо оцінили ініціативу DCH.

"Харків в історії Чемпіонату Європи з футболу 2012 року заповнився як виключно дисциплінований приймаюче місто. Більш того, це унікальний кейс, в якому існував єдиний центр управління будівництвом інфраструктури і були вкладені такі величезні приватні інвестиції. Для нас ініціатива DCH вельми цікава, ми віримо в її успіх. Ідея проекту сфокусована на маловідомій соціальної межі спортивних змагань - їх вплив на розвиток приймаючих міст. Сподіваємося, що збірні матчів Євро-2012 в Харкові - Данії, Німеччини, Нідерландів, Португалії - допоможуть майбутньому музею, надавши експонати, сам музей буде довго радувати жителів і гостей Харкова", - процитувала прес-служба DCH Мартіна Каллена, операційного директора Євро-2012, а нині виконавчого директора UEFA Events SA, який прокоментував ініціативу Ярославського.

Згідно з офіційним повідомленням DCH, відкриття музейних експозицій Євро-2012 в Харкові заплановано на 5 грудня 2019 року. У цей день рівно 10 років тому відбулося урочисте відкриття домашньої арени футбольного клубу "Металіст", що належить Ярославському, - однойменного стадіону. "Він став першим із серії об'єктів, завдяки якому харків'яни отримали підтвердження реальності планів проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в їхньому місті в конкурентній боротьбі з найбільшими містами України та Польщі", - йдеться в повідомленні DCH.