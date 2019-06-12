Харківський аеропорт Ярославського першим в Україні отримав сертифікат відповідності галузевим стандартам ЄС

Компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, перша в Україні отримала безстроковий сертифікат відповідності аеродрому найвищим стандартам, які встановлені для аеропортів Європейського Союзу (ЄС) Регламентом Єврокомісії щодо забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

"1 червня 2019 року Державна авіаційна служба України видала сертифікат аеродрому нового зразка оператору міжнародного аеропорту "Харків" - компанії "Нью Системс АМ". Документ підтверджує, що аеропорт відповідає чинним авіаційним нормам і правилам України, які розроблені з урахуванням Регламенту Європейської комісії №139/2014 від 12.02.2014", - йдеться в офіційному повідомленні прес-служби аеропорту.

Згідно зі стандартами сертифікації за Регламентом Єврокомісії, міжнародний аеропорт "Харків", що знаходиться в управлінні "Нью Системс АМ", буде проходити регулярний аудит для підтвердження відповідності вимогам стандартів Єврокомісії з безпеки, а також підтримувати аеродром, його обладнання та інфраструктуру в тому стані, яке відповідає галузевим вимогам для аеропортів ЄС.

"Освоївши механізм безстрокової сертифікації аеродромів, Державна авіаційна служба України тим самим зробила найважливіший крок на шляху євроінтеграції вітчизняної індустрії авіаційних перевезень. А також продемонструвала успішний приклад взаємодії регулятора та операторів галузі в процесі впровадження європейських стандартів", - прокоментувала отримання сертифікату "Нью Системс АМ" - компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Як відзначили в прес-службі аеропорту, фахівці відділу сертифікації аеродромів Державіаслужби України надали міжнародному аеропорту "Харків" всю необхідну методичну допомогу, надаючи консультаційну допомогу та сприяння в оформленні необхідних документів протягом усього процесу підготовки до отримання сертифіката з грудня 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України та харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько 1 млн туристів. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів до Лондону, Відню, Дортмунду, Катовіце, Гданську та Вроцлаву, а також сезонні рейси до Тбілісі, Батумі, Мілану, Барселони, Ріміні та Бургасу. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, за пасажиропотоком міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways та багато інших.