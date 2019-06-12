На "Азовсталі" на капремонт зупинена доменна піч №6

На металургійному комбінаті "Азовсталь" (Маріуполь, Донецька область), у рамках модернізації доменного виробництва меткомбінату "Азовсталь" відповідно до Технологічної стратегії-2030, на капітальний ремонт зупинена доменна піч (ДП) №6.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Як пояснили в компанії, модернізація домни дозволить підвищити її енергоефективність, знизити собівартість виробництва і скоротити викиди пилу на 55%.

"Зупинка ДП №6 пройшла у відповідності з розробленими технічними заходами. На даний момент процес охолодження домни завершений. Йдуть підготовчі роботи до демонтажу конструкцій і капітального ремонту", - повідомили в "Метінвесті".

У ході капремонту ДП №6 меткомбінату "Азовсталь" буде виконана модернізація системи шихтоподачи і бункерної естакади, реконструкція ливарного двору та самої печі, встановлена нова система охолодження з мідними холодильниками, нова футеровка і безконусний завантажувальний пристрій.

Також виконуються підготовчі роботи до будівництва установки придоменной грануляції шлаку та підключення до установки вдування пиловугільного палива (ПВП). У прес-службі "Метінвесту" підкреслили, що зараз придоменная грануляція шлаку вважається найбільш раціональним видом переробки, тому що виключає з експлуатації парк шлаковозных ковшів, значно спрощує організацію, здешевлює виробництво та знижує навантаження на навколишнє середовище.

Як заявив генеральний директор МК "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі, група "Метінвест" чітко виконує взяті зобов'язання перед громадою.

"Капремонт шостої домни продовжує серію послідовної модернізації потужностей доменного виробництва меткомбінату "Азовсталь". Доменні печі одна за одною оновлюються з урахуванням європейських екологічних вимог і з переходом на замкнутий цикл охолодження", - прокоментував він.