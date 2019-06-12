Скандального депутата Ужгородської міськради Івана Волошина оголошено у розшук, – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України внесло до відкритого реєстру розшукуваних осіб колишнього віце-мера та діючого депутата Ужгородської міської ради Івана Волошина.\r\nПро це повідомив веб-сайт телеканала "112 УКраїна".\r\nЗгідно оприлюдненої інформації, ужгородський депутат Іван Волошин внесений до категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, а на його розшук і затримання видано відповідну судову ухвалу.\r\nЯк уже повідомлялось в ЗМІ, Волошин є фігурантом цілої низки резонансних кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, рейдерством, захопленням і привласненням майна, шахрайством, незаконним збагаченням, хуліганством із застосуванням вогнепальної зброї.\r\nНаприкінці січня 2019 року співробітниками Головного слідчого управління МВС України (Київ) було проведено 24 обшуки в помешканнях і підприємствах депутата Волошина та наближених до нього осіб, вилучено документи 20 підприємств, накладено арешти на 57 об'єктів нерухомості та корпоративні права 23 компаній на загальну суму 125,1 млн гривень.\r\nЗ того часу, Волошин переховувався від правоохоронних органів у США та Угорщині. У травні 2019 року згідно висновків Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) він потрапив у ТОП-10 антикорупційного законодавства через внесення у декларацію завідомо недостовірних відомостей.\r\nТакож нагадаємо, НАЗК перевіряє статки Волошина, які останній здобув за дуже короткий проміжок часу. Зокрема, за неповні 2 роки дохід депутата Ужгородської міськради зріс - з 66 тис. гривень на рік до більш 7,2 млн гривень без урахування вартості придбаних активів у вигляді переважно комерційної нерухомості. В цілому ж, за вказаний проміжок часу, Волошин розбагатів на 1 млрд гривень.\r\nКрім того, Волошин придбав майже три десятки квартир та інші об'єкти нерухомого майна в Ужгороді за безцінь.