Скандального депутата Ужгородської міськради Івана Волошина оголошено у розшук, – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України внесло до відкритого реєстру розшукуваних осіб колишнього віце-мера та діючого депутата Ужгородської міської ради Івана Волошина.

Про це повідомив веб-сайт телеканала "112 УКраїна".

Згідно оприлюдненої інформації, ужгородський депутат Іван Волошин внесений до категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, а на його розшук і затримання видано відповідну судову ухвалу.

Як уже повідомлялось в ЗМІ, Волошин є фігурантом цілої низки резонансних кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, рейдерством, захопленням і привласненням майна, шахрайством, незаконним збагаченням, хуліганством із застосуванням вогнепальної зброї.

Наприкінці січня 2019 року співробітниками Головного слідчого управління МВС України (Київ) було проведено 24 обшуки в помешканнях і підприємствах депутата Волошина та наближених до нього осіб, вилучено документи 20 підприємств, накладено арешти на 57 об'єктів нерухомості та корпоративні права 23 компаній на загальну суму 125,1 млн гривень.

З того часу, Волошин переховувався від правоохоронних органів у США та Угорщині. У травні 2019 року згідно висновків Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) він потрапив у ТОП-10 антикорупційного законодавства через внесення у декларацію завідомо недостовірних відомостей.

Також нагадаємо, НАЗК перевіряє статки Волошина, які останній здобув за дуже короткий проміжок часу. Зокрема, за неповні 2 роки дохід депутата Ужгородської міськради зріс - з 66 тис. гривень на рік до більш 7,2 млн гривень без урахування вартості придбаних активів у вигляді переважно комерційної нерухомості. В цілому ж, за вказаний проміжок часу, Волошин розбагатів на 1 млрд гривень.

Крім того, Волошин придбав майже три десятки квартир та інші об'єкти нерухомого майна в Ужгороді за безцінь.