Поліція вилучила великий арсенал зброї в Рівненській області

Поліція 11 червня вилучила великий арсенал зброї у 45-річного жителя села Сіянці Острозького району Рівненської області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"На Рівненщині поліцейські вилучили один з найбільших в Україні арсенал боєприпасів. Чоловіка, у дворі якого перебував небезпечний схованку, затримали", - йдеться в ньому.

11 червня по отриманої управлінням карного розшуку інформації оперативники, слідчі, кінологи і вибухотехніки поліції області за процесуального керівництва прокуратури при проведенні обшуку виявили у дворі 45-річного мешканця Острозького району, один з найбільших в Україні склад боєприпасів.

Боєприпаси були закопані біля будинку в селі Сіянці.

В саду на глибині півтора метра поліцейські знайшли 109 корпусів гранати РГД-5, 39 корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 підствольних гранат ВОГ-25, 6 протитанкових гранат РПГ-7М, 29 реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 6 ящиків патронів різного калібру, а саме: 7 000 патронів калібру 7,62 мм і 896 - калібру 9,00 мм.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу поліцейські встановлюють походження боєприпасів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Все вилучене буде направлено для проведення експертизи, за результатами якої буде прийматися процесуальне рішення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція виявила та вилучила арсенал зброї та боєприпасів у гаражі в селі Містки Луганської області.