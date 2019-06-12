Поліція вилучила великий арсенал зброї в Рівненській області

Поліція 11 червня вилучила великий арсенал зброї у 45-річного жителя села Сіянці Острозького району Рівненської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.\r\n"На Рівненщині поліцейські вилучили один з найбільших в Україні арсенал боєприпасів. Чоловіка, у дворі якого перебував небезпечний схованку, затримали", - йдеться в ньому.\r\n11 червня по отриманої управлінням карного розшуку інформації оперативники, слідчі, кінологи і вибухотехніки поліції області за процесуального керівництва прокуратури при проведенні обшуку виявили у дворі 45-річного мешканця Острозького району, один з найбільших в Україні склад боєприпасів.\r\nБоєприпаси були закопані біля будинку в селі Сіянці.\r\nВ саду на глибині півтора метра поліцейські знайшли 109 корпусів гранати РГД-5, 39 корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 підствольних гранат ВОГ-25, 6 протитанкових гранат РПГ-7М, 29 реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 6 ящиків патронів різного калібру, а саме: 7 000 патронів калібру 7,62 мм і 896 - калібру 9,00 мм.\r\nУ рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу поліцейські встановлюють походження боєприпасів.\r\nСанкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.\r\nВирішується питання про повідомлення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.\r\nВсе вилучене буде направлено для проведення експертизи, за результатами якої буде прийматися процесуальне рішення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше поліція виявила та вилучила арсенал зброї та боєприпасів у гаражі в селі Містки Луганської області.