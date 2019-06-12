Бойко в Харкові розповів, як домовився у Москві знизити ціну на газ на чверть

Кандидат у прем'єр-міністри від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко під час зустрічі з працівниками газорозподільної станції у Харкові у середу, 12 червня, заявив, що в результаті проведенных переговорів з головою правління компанії "Газпром" (Росія) Олексієм Міллером з'явилася домовленість знизити ціну на газ на 25%.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко підкреслив, що переговори, які він і голова Політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук провели з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, стали черговим етапом на шляху зниження вартості газу для України.

"Я вважаю, що ми дуже добре просунулися в частині укладення прямих контрактів на закупівлю російського газу зі зниженням вартості на 25%, що підтвердив керівник "Газпрому" Олексій Міллер. Це абсолютно правильно, тому що той же російський газ сьогодні проходить через Україну, Словаччину, доходить до Австрії, а потім заводиться назад в Україну на 100 доларів дорожче, ніж якби він купувався за прямими контрактами", – пояснив Юрій Бойко.

У вирішенні газових питань ми керуємося, перш за все, національними інтересами і виходимо з позиції прагматизму та необхідності захисту людей.

"Ми зможемо знизити комунальні тарифи, тому що максимальна ціна газу для всіх категорій споживачів – населення, комунальної сфери, промисловості – буде максимум 3 800 гривень за 1 тис. куб. метрів. Це дозволить знизити ціни на хліб, цукор, на всі продукти, в собівартості яких є газова складова. Громадяни України отримають можливість купувати товари першої необхідності значно дешевше", – підкреслив опозиційний політик.

"Ми усунемо той безлад, який натворили з комунальними тарифами і прирекли людей на енергетичну бідність. І прямі переговори з РФ є для цього гарним інструментом", – наголосив засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко переконаний, що всі звинувачення на адресу опозиціонерів з боку влади не мають під собою ніяких підстав.

"Я не боюся будь-яких звинувачень, тому що за нами правда. Ми хочемо, щоб люди жили краще і мали можливість нормально користуватися комунальними послугами, купувати товари за нормальними цінами. І люди розуміють, що без відновлення торгових відносин з РФ це неможливо зробити", – резюмував Юрій Бойко.