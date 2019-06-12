Представник Зеленського запропонував Бойку та Медведчуку створити компанію для поставок газу до України

На думку представника Президента України Володимира Зеленського в уряді Андрія Геруса, закуповувати російський газ можна було б через приватну компанію.

Про це він повідомив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

Так, Герус зазначив, що лідери "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко та Віктор Медведчук могли б створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з "Газпромом" і поставляти газ до України.

"Ми будемо аплодувати і говорити спасибі", - сказав він.

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Нагадаємо, 7 червня Бойко та Медведчук зустрілися в Петербурзі з головою правління компанії "Газпром" (Росія) Олексієм Міллером.

Як раніше повідомлялося, після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив, що "Газпром" готовий надати Україні знижку у 25% на газ.