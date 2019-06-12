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  • Представник Зеленського запропонував Бойку та Медведчуку створити компанію для поставок газу до України
12 червня 2019, середа, 13:57 10
Економіка 2019-06-12T14:42:01+03:00
Українські Новини
Представник Зеленського запропонував Бойку та Медведчуку створити компанію для поставок газу до України

Представник Зеленського запропонував Бойку та Медведчуку створити компанію для поставок газу до України

Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

На думку представника Президента України Володимира Зеленського в уряді Андрія Геруса, закуповувати російський газ можна було б через приватну компанію.

Про це він повідомив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

Так, Герус зазначив, що лідери "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко та Віктор Медведчук могли б створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з "Газпромом" і поставляти газ до України.

"Ми будемо аплодувати і говорити спасибі", - сказав він.

Нагадаємо, 7 червня Бойко та Медведчук зустрілися в Петербурзі з головою правління компанії "Газпром" (Росія) Олексієм Міллером.

Як раніше повідомлялося, після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив, що "Газпром" готовий надати Україні знижку у 25% на газ.

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