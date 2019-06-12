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12 червня 2019, середа, 14:36 7
Політика світу 2019-06-12T14:51:30+03:00
Українські Новини
В ЄС затвердили продовження санкції Росії через анексію Криму

В ЄС затвердили продовження санкції Росії через анексію Криму

Посли країн Євросоюзу в середу, 12 червня, затвердили продовження кримських санкцій проти Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, передає Європейська правда.

"Сподіваюся на швидке затвердження Радою ЄС. Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ щодо "паспортизації" українців Криму", - заявив він.

Термін дії нинішніх санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Твердження про продовження дії заборони на інвестиції в Крим очікується на засіданні Ради ЄС 17 червня в Люксембурзі.

3 червня стало відомо, що Європейська комісія запропонувала продовжити до 2020 року санкції.

Як повідомляли Українські Новини, частина депутатів Європарламенту закликали ввести нові санкції проти Росії.

Україна закликала міжнародні організації і держави ввести нові санкції проти Росії.

В той же час Німеччина і Франція були проти нових санкцій проти Росії після подій на Азові.

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