В ЄС затвердили продовження санкції Росії через анексію Криму

Посли країн Євросоюзу в середу, 12 червня, затвердили продовження кримських санкцій проти Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, передає Європейська правда.\r\n"Сподіваюся на швидке затвердження Радою ЄС. Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ щодо "паспортизації" українців Криму", - заявив він.\r\nТермін дії нинішніх санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Твердження про продовження дії заборони на інвестиції в Крим очікується на засіданні Ради ЄС 17 червня в Люксембурзі.\r\n3 червня стало відомо, що Європейська комісія запропонувала продовжити до 2020 року санкції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, частина депутатів Європарламенту закликали ввести нові санкції проти Росії.\r\nУкраїна закликала міжнародні організації і держави ввести нові санкції проти Росії.\r\nВ той же час Німеччина і Франція були проти нових санкцій проти Росії після подій на Азові.