Бухарєв визнаний найдоброчеснішим із 6 нардепів від Сумщини, – ЗМІ

Рух "Чесно" оприлюднив рейтинг доброчесності народних депутатів України. Він проаналузівав 424 нардепи за 6 критеріями: прогульництво, "кнопкодавство", підтримка політичних реформ, антидемократичність (голосування за "диктаторські" закони 16 січня, за необов’язковість юридичної освіти для генпрокурора, за декриміналізацію незаконного збагачення та за обов’язковість декларування доходів громадськими активістами), фігурування в антикорупційних розслідуваннях, "гречкосійство".

Про це повідомило інтернет-видання sumy.today.

Рейтинг складений так, що №1 є недоброчесним, а №424 – доброчесним. Серед 6 нардепів від Сумщини найбільш доброчесним став Владислав Бухарєв (ВО "Батьківщина"), який зайняв 377-е місце у рейтингу із підсумковим балом -0,66.

Відповідно до рейтингу нардеп не був помічений у "кнопкодавстві", "гречкосійстві" та прогульництві, не був фігурантом антикорупційних розслідувань, не голосував за жодний антидемократичний закон, а навпаки підтримав більшість політичних реформ.

Олександр Сугоняко став 2-м у рейтингу доброчесності. Він посів 340-е місце з підсумковим балом 0, бо з одного він підтримав більшість політреформ, а з іншого - і більшість антидемократичних законів.

На 3-му місці серед нардепів від Сумщини - Олег Медуниця. Йому громадськість закидає кнопкодавство і підтримку одного з антидемократичних законів. У той же час він підтримав 80% політичних реформ. Його місце у загальному рейтингу – 305.

На четвертому місці Микола Лаврик (279-е місце у загальному рейтингу). Він фігурував у антикорупційному розслідуванні, а також йому закидають підтримку антидемократичних законів.

Андрій Деркач другий за недоброчесністю із нардепів від Сумщини (64-е місце в загальному рейтингу). Він є фігурантом антикорупційних розслідувань, прогульник, підтримав половину антидемократичних законів.

І самим недоброчесним серед нардепів від Сумщини став Ігор Молоток (31-е місце у загальному рейтингу). Він і "гречкосіяв", і "кнопкодавив", фігурант антикорупційних розслідувань, підтримав 3/4 антидемократичних законів. Єдине із позитиву – Молоток підтримав більшість політреформ.

Згідно загального рейтингу, найбільш недоброчесними нардепами стали Максим Єфимов та Олександр Третьяков із "Блоку Петра Порошенка". А найбільш доброчесним - Оксана Юринець, також із "Блоку Петра Порошенка".

Рейтинг та критерії, складені Рухом "Чесно", є рекомендаційними для виборців і покликані допомогти українцям зробити поінформований вибір під час голосування.

Нагадаємо, 11 червня Президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки.