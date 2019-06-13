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13 червня 2019, четвер, 06:59 16
Америка 2019-06-13T08:30:01+03:00
Українські Новини
У США придумали револьвер-двостволку

У США придумали револьвер-двостволку

Унікальний револьвер-двостволку
Унікальний револьвер-двостволку

Незвичайний револьвер, який може одночасно стріляти з двох стволів, презентований в США.

Про це повідомляє видання "Мир увлечений: Охота & Оружие", з посиланням на інформацію Національної асоціації стрільців України.

«Новий і незвичайний револьвер Volleyfire Standard Manufacturing S333 з двома стволами, які стріляють одночасно і можуть розряджати вісім патронів .22 Winchester Magnum Rimfire за три секунди. Що стосується пістолетів для прихованого носіння і особистого захисту, то, мабуть, це одна з найбільш унікальних новинок, представлених нещодавно на SHOT Show (Лос-Анджелес, США) компанією Standard Manufacturing Co., LLC. - виробником зброї з Нової Британії(штат Коннектикут, США)», - сказано в повідомленні.

S333 Volleyfire має своєрідний довгий спусковий гачок з двома канавками для пальців, що призначені для одночасного натискання вказівним і середнім пальцями.

Як тільки спусковий гачок повністю натиснуто, револьвер стріляє одночасно двома пострілами.

Весь барабан з восьми патронів може бути спустошений чотирма натисканнями на курок приблизно за три секунди.

Як повідомляли Українські Новини, У США презентували унікальну гвинтівку, що стріляє кулями і стрілами.

Також відомо, що ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні.
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