У США придумали револьвер-двостволку

Незвичайний револьвер, який може одночасно стріляти з двох стволів, презентований в США.

Про це повідомляє видання "Мир увлечений: Охота & Оружие", з посиланням на інформацію Національної асоціації стрільців України.

«Новий і незвичайний револьвер Volleyfire Standard Manufacturing S333 з двома стволами, які стріляють одночасно і можуть розряджати вісім патронів .22 Winchester Magnum Rimfire за три секунди. Що стосується пістолетів для прихованого носіння і особистого захисту, то, мабуть, це одна з найбільш унікальних новинок, представлених нещодавно на SHOT Show (Лос-Анджелес, США) компанією Standard Manufacturing Co., LLC. - виробником зброї з Нової Британії(штат Коннектикут, США)», - сказано в повідомленні.

S333 Volleyfire має своєрідний довгий спусковий гачок з двома канавками для пальців, що призначені для одночасного натискання вказівним і середнім пальцями.

Як тільки спусковий гачок повністю натиснуто, револьвер стріляє одночасно двома пострілами.

Весь барабан з восьми патронів може бути спустошений чотирма натисканнями на курок приблизно за три секунди.

Як повідомляли Українські Новини, У США презентували унікальну гвинтівку, що стріляє кулями і стрілами.

Також відомо, що ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні.