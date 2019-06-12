Татьков був відновлений на посаді судді через "кнопкодавство" у Раді, – адвокат

Одним з головних порушень, яке дало можливість відновити екс-главу Вищого господарського суду Віктора Татькова на посаді судді, є голосування картками народних депутатів під час їх відсутності в сесійній залі ("кнопкодавство"). Про це в інтерв'ю виданню Апостроф заявив адвокат Татькова Павло Попков.

Нагадаємо, 4 червня Велика палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, яким Татьков відновлений на посаді судді. Верховна Рада України звільнила його з посаді 29 вересня 2016 року - в останній день, коли у неї в принципі були повноваження голосувати за звільнення суддів. "За", за даними системи "Рада", проголосували 226 народних депутатів - мінімум, необхідний для прийняття рішення.

"Рішення Верховного Суду не стало для нас несподіванкою, оскільки допущені процедурні порушення вимог Регламенту носили очевидний і незаперечний характер. Зокрема, було порушено вимогу про необхідність повідомлення судді не пізніше, ніж за три дні, і про обов'язкове відкладення розгляду питання в разі першої неявки судді. ... Однак нам вдалося в цій справі просунутися глибше і торкнутися питання "кнопкодавства". За нашим клопотанням суд витребував інформацію у Держприкордонслужби, згідно з якою народні депутати Антон Геращенко, Василь Амельченко, Олександр Герега, Андрій Іванчук і Ольга Белькова в момент голосування або перебували за кордоном, або перетинали кордон в напрямку виїзду в рамках міжнародної відрядження", - зазначив Попков .

За його словами, Касаційний адміністративний суд побоявся зачіпати це порушення, пославшись на достатність інших порушень для скасування постанови Верховної Ради.

Він нагадав, що на таких же підставах Конституційним Судом було скасовано Закон "Про засади державної мовної політики", так званий закон Ківалова-Колесніченка. "Добре було б поставити питання про особисту відповідальність відповідних народних депутатів [при голосуванні за звільнення Татькова], ми думаємо і в цьому напрямку", - сказав адвокат судді.

Він відмітив, що для його клієнта таке рішення суду означає, що він відновлений на посаді з моменту звільнення - тобто з листопада 2016 року.

"Відповідно, за весь цей період йому має бути виплачено винагороду судді. По-друге, по відношенню до чинного суддя обіймає посаду гарантії незалежності та недоторканності, які передбачають особливий порядок здійснення окремих процесуальних дій. Наприклад, для прийняття рішення про затримання або утримання під вартою потрібна попередня згода Вищої ради правосуддя, а підозру повинен пред'являти Генеральний прокурор або його заступник", - додав він.

Крім того, рішення ВС дає Татькову можливість піти у відставку із збереженням відповідного пенсійного утримання, яке передбачено для судді.

Оскільки Вищий господарський суд знаходиться в стані ліквідації і не відправляє правосуддя, то вже це виключає необхідність виходу Татькова на роботу, сказав Попков. "Мій клієнт планує повернутися в Україну одразу після поліпшення стану здоров'я, але якщо виходити з поточного стану, я не думаю, що може йти мова про продовження суддівської кар'єри", - підсумував він.