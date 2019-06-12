Нардеп Лещенко звинуватив главу Одеської філії АМПУ Ткачука в корупції з державними буксирами

Керівники Одеського морського торгового порту (ОМТП), зокрема глава Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук, займаються махінаціями з державними буксирами, завдаючи державному порту і державі великі збитки.

Про це заявив народний депутат України Сергій Лещенко в ефірі "24 каналу" в програмі "Чесна політика з Сергієм Лещенком", пише видання Діло.

"Одеський порт потопає в корупції. З моменту появи "вінницьких смотрящих" тут знижується вантажообіг, доходи і прибутки. Але при цьому зростають зарплати у керівництва", - сказав Лещенко. Він підкреслив, що в корупційній схемі з держбуксирами замішаний особисто глава Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук, екс-депутат Вінницької міськради. Нардеп підкреслив, що призначення Ткачука на керівні посади Одеського порту стало можливим завдяки "високому покровителю" - Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Головний потік грошей в Одеському порту - це буксири. Три роки тому сам Ткачук заявляв, що цей флот забезпечує 90% прибутку держпідприємства і дає $15 млн на рік. Але все просто: якщо на держпідприємстві є гроші, значить, їх треба роздерибанити ", - заявив депутат.

Лещенко нагадав, що в Одеський порт зайшла невідома приватна компанія "Екофлот", яка стала надавати буксирні послуги за допомогою портофлоту, орендованого у Одеського порту за істотно заниженими ставками.

"Ставка погодинної оренди становила для компанії не більше $400, тоді як ринкова вартість - удвічі більше. Для проводки одного судна потрібно в середньому три години і два буксири. Таким чином, одна буксирна операція цієї маловідомої компанії "Екофлот" коштувала мізерні $2,4 тис., тоді як судновласники платили за таку операцію до до мінімум $10 тис. На рівному місці збиток держави тільки на одній буксирній проводці - $7,5 тис.", - аргументував депутат.

Нардеп повідомив, що зараз фірму "Екофлот" замінила інша маловідома приватна структура "Прайм Едженсі", один із співзасновників якої - племінник Ігоря Ткачука. Він нагадав, що "схематоз" з буксирами в Одеському порту не так давно спровокував міжнародний скандал: турецьке судно шість годин протримали біля входу в порт, поки судновласник не погодився на співпрацю з "правильною" буксирною фірмою. Нардеп також закликав "зупинити це безсоромне збагачення", що можливо тільки шляхом перезавантаження влади тепер вже на парламентських виборах, адже Верховна Рада формує уряд, а потім і призначає міністрів, до кримінальної компетенції яких відносяться "смотрящі".

Як повідомлялося, прокуратура Одеської області навесні 2018 року відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот". Офіційних заяв про результати розслідування з тих пір не було.

У березні цього року Служба безпеки Українипровела обшуки в одеських офісах буксирних компаний. Обшуки санкціонував Шевченківський районний суд Києва своїм рішенням від 23.01.2019 за звинуваченням у фінансуванні тероризму та зазіханні на територіальну цілісність України.