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12 червня 2019, середа, 10:24 354
Політика 2019-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначить Абромавичуса до наглядової ради "Укроборонпрому", — ЗМІ

Зеленський призначить Абромавичуса до наглядової ради "Укроборонпрому", — ЗМІ

Екс-міністр економіки Айварас Абромавічус може бути призначений в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром".

Про це пише ділове видання The Page з посиланням на дані власних двох незалежних джерел в АП.

Про призначення Абромавичуса (за квотою президента) планують оголосити сьогодні, 12 червня.

Раніше, після інавгурації Володимира Зеленського, 22 травня, Абромавічус обговорював з командою президента своє майбутнє призначення. Найбільш привабливим місцем роботи для себе тоді він називав "державні підприємства і уряд".

Наглядова рада "Укроборонпрому" — вищий орган управління концерну. До складу НС входять п'ять членів, три з яких — за квотою президента (на сьогодні це Ігор Черкаський, Ярослав Скалько і Михайло Згуровський), і ще два — від Кабінету міністрів. Члени наглядової ради призначаються на 5 років і працюють на громадських засадах, але їх повноваження можуть бути достроково припинені.

У повноваження наглядової ради "Укроборонпрому" входять затвердження стратегії розвитку, фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності, контроль за використанням об'єктів держвласності концерну. Саме НС може ініціювати проведення перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності концерну, залучати до відповідальності посадових осіб, а також подавати Кабміну пропозиції щодо реорганізації або ліквідації "Укроборонпрому".
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