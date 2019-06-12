У Києві для ув'язнених з розладами психіки зроблять спецвідділення

У Києві на базі Територіального медичного об'єднання "Психіатрія" створили і облаштували спеціалізоване відділення для утримання осіб, що страждають психічними розладами й перебувають під вартою. Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури.\r\n"На сьогоднішній день ув'язнені з розладами психіки будуть перебувати під наглядом фахівців Територіального медичного об'єднання "Психіатрія", окремо від інших ув'язнених, і зможуть отримувати високоспеціалізовану психіатричну допомогу", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк наголошується, столична прокуратура неодноразово звертала увагу державних органів щодо неналежного медичного забезпечення ув'язнених, що утримуються в Київському слідчому ізоляторі і страждають психічними розладами. Тільки в 2018 році на території Київського СІЗО померли двоє ув'язнених з психічними розладами, а у 2017 - четверо.\r\nУ прокуратурі також зазначили, що умови тримання осіб в цьому спецотделении не відрізняються від умов утримання в слідчому ізоляторі, приміщення обладнані камерами відеоспостереження і перебувають під посиленим наглядом.\r\nА тим часом, Міністерство юстиції відкрило новий корпус Київського (Лук'янівського) слідчого ізолятора після капітального ремонту - з золотими батареями.\r\nта й взагалі, Мін'юст за створення коворкінгу для молоді замість Лук'янівського СІЗО.