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12 червня 2019, середа, 08:30 25
Події 2019-06-12T10:00:01+03:00
Українські Новини
На Закарпатті через сильні грози лісовоз впав у річку, загинули 5 осіб

На Закарпатті через сильні грози лісовоз впав у річку, загинули 5 осіб

У Тячівському районі сталася страшна трагедія. Фото: Роман Келемен
У Тячівському районі сталася страшна трагедія. Фото: Роман Келемен

На Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився в річку вантажний автомобіль-лісовоз, в салоні якого перебувало п'ятеро людей. Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

В результаті аварії четверо людей загинули. Всі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - два співробітники лісгоспу. Тіла чотирьох загиблих знайшли, тривають пошуки п'ятого загиблого.

Повідомляється, що через сильну грозу водій не впорався з керуванням і автомобіль скотився з гори в річку. В результаті загинули п'ятеро жителів села Тарасівка (Тячівський район), що знаходилися в машині.

"У Тячівському районі сталася страшна трагедія. Загинули 5 осіб. Люди пішли на заготівлю дров, машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 людей знайшли мертвими, а іншого віднесла ріка. Як видно з фотографії - від машини залишилася рама, а людей змішало з дровами і брудом", - повідомляє в фейсбуці Роман Келемен.

У Тячівському районі сталася страшна трагедія. Фото: Роман КелеменУ Тячівському районі сталася страшна трагедія. Фото: Роман Келемен

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в річку впав автомобіль: загинули чотири людини.

на Закарпатті авто впало в річку: пасажир і водій загинули.

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