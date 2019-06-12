Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива

Тиск на українську опозицію за спроби здешевити газ для населення - це гра нової влади за старими схемами. Про це член парламентського виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива заявив в ефірі телеканалу "NEWSONE".\r\n"Сьогодні починається безпосередньо тиск на опозицію і гра по добре сформованому сценарію попереднього президента-мародера - Порошенко. Медведчук поїхав до Москви і домовився про суттєве зниження ціни на газ, що дасть можливість людям хоча б зітхнути з полегшенням. Адже від ціни на газ залежить розмір цих просто вбивчих платіжок, які отримують пенсіонери, вчителі та лікарі", - сказав політик.\r\nПри цьому Ілля Кива додав, що влада намагається пред'явити Віктору Медведчуку звинувачення в скоєнні кримінального злочину "за те, що він намагається вирішити проблеми мільйонів українців".\r\nПолітик нагадав, що серед очікувань співвітчизників від нової влади було руйнування енергетичних монополій.\r\n"За кого голосувала країна, віддаючи 73%? За те, що нова влада сяде на старі схеми та продовжить цей кривавий терор українського народу? Важливо щоб українці правильно оцінювали дії нової влади, яка грає за старими нотами і старими правилами", - сказав Ілля Кива.