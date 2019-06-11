Суд зняв арешт з нерухомості радника полтавського екс-губернатора Литвинова

Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з нерухомого майна колишнього радника голови Полтавської обласної адміністрації Олександра Литвинова.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\n4 червня суд задовольнив скаргу представника родичів Литвинова і скасував арешт квартири, площею 159,3 кв. м., садового будинку та двох паркомісць, площею 16,80 кв. м. і 16,70 кв. м. в підземному паркінгу.\r\nТаким чином, суд скасував своє попереднє рішення від 1 березня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив полтавського губернатора Головка.\r\nТакож перший заступник полтавського губернатора Песоцький подав у відставку.