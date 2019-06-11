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11 червня 2019, вівторок, 18:02 8
Судова влада 2019-06-11T19:00:02+03:00
Українські Новини
Суд зняв арешт з нерухомості радника полтавського екс-губернатора Литвинова

Суд зняв арешт з нерухомості радника полтавського екс-губернатора Литвинова

Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з нерухомого майна колишнього радника голови Полтавської обласної адміністрації Олександра Литвинова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

4 червня суд задовольнив скаргу представника родичів Литвинова і скасував арешт квартири, площею 159,3 кв. м., садового будинку та двох паркомісць, площею 16,80 кв. м. і 16,70 кв. м. в підземному паркінгу.

Таким чином, суд скасував своє попереднє рішення від 1 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив полтавського губернатора Головка.

Також перший заступник полтавського губернатора Песоцький подав у відставку.

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