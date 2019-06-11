підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 17:56 23
Силові структури 2019-06-12T00:30:04+03:00
Українські Новини
У Дніпрі в підземному переході жінка продавала гранати

У Дніпрі в підземному переході жінка продавала гранати

Жінка продавала гранати в Дніпрі. Фото: ГУ Нацполіції
Жінка продавала гранати в Дніпрі. Фото: ГУ Нацполіції

В Новокодацькому районі м. Дніпра співробітники поліції затримали жінку за фактом продажу гранат у підземному переході.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Дніпровській області.

Зазначається, що під час оперативних заходів вони вилучили у жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Все вилучене направлено на експертизу.

Встановлено, що 52-річна жінка вже була  раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Її затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу. Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Жінка зберігала вдома гранатомети у Днипре. Фото: ГУ Нацполиции Жінка зберігала вдома гранатомети у Дніпрі. Фото: ГУ Нацполіції

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік в магазині намагався продати жінці гранати.

Крім того, екс-радника мера Конотопа затримали за підозрою в хуліганстві і зберіганні гранат.

Більше новин про: Гранатомет Вибухівка продаж гранат

Архів
Новини
№73 в списку партії
Кандидатка в Раду від "Слуги народу" тусовщиця Ірина Панченко фотографується оголеною 00:17
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Організатор концертів "Кварталу 95" з медаллю ФСБ: хто такий новий голова Служби зовнішньої розвідки 23:20
Нові обшуки і арешти в Криму: МЗС вимагає посилити санкції проти Росії 22:43
Зеленський призначив тимчасових голів 12 областей 22:09
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
більше новин
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
Ідея Венедиктової зробити ВРП дисциплінарним органом адвокатури санкціонує розправи з захисниками, – адвокат Циганков 12:43
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok