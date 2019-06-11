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11 червня 2019, вівторок, 16:14 27
Силові структури 2019-06-11T19:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарєва

Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарєва

Владислав Бухарєв. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev
Владислав Бухарєв. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарєва (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу, передають Українські Новини.

"Був підписаний указ про призначення голови Служби зовнішньої розвідки. Ним призначено Бухарєв Владислав", - сказав Рябошапка.

Бухарева призначено головою Служби зовнішньої розвідки указом № 391 від 11 червня.

50-річний Бухарев у березні-липні 2014 року обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Указом № 390 від 11 червня Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алексєєнка.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Петро Порошенко призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Олексієнка тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства після звільнення Божка.

Також Порошенко затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки.

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