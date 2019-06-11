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11 червня 2019, вівторок, 16:17 329
Суспільство 2019-06-11T16:22:19+03:00
Українські Новини
Кличко показав відео, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі Києва

Кличко показав відео, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі Києва

Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

Мер столиці Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео про те, як завершують будівництво нового дитячого садочка у Дарницькому районі столиці на вулиці Бориспільській 28/1.

Про це повідомляє прес-служба мера.

"Приємна новина для мешканців Дарницького району. До вересня ми відкриємо після реконструкції дитсадок на 200 місць. Це буде фактично новий садочок. Бо його напівзруйнована будівля майже 20 років стояла покинутою. Тепер це - сучасний дитячий заклад, що наприкінці літа зустріне маленьких вихованців", - написав мер.

Будівництво садочка. Фото: прес-служба мераБудівництво садочка. Фото: прес-служба мера

Він зазначив, що будівельники укріпили і оновили стіни фасаду, надбудували третій поверх, в підвалі обладнали технічні приміщення.

"Із 11 дитячих груп дві будуть інклюзивними, з можливостями для реабілітації малечі з проблемами опорно-рухового апарату. Обладнаємо в новому садочку медичний блок, ігрові кімнати та спортивні зали, басейн, кімнати для навчання і відпочинку, комп’ютерний клас, музичний зал", - наголосив Віталій Кличко. 

 

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