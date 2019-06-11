Анатолій Могильов очолить список партії "Незалежність" на дострокових парламентських виборах

1 червня 2019 року в Дніпрі відбувся з'їзд політичної партії "Незалежність". На з'їзді були присутні представники обласних парторганізацій. Були розглянуті питання участі партії у дострокових виборах до Верховної Ради України, затверджена програма політичної партії, узгоджено питання висунення кандидатів у народні депутати України від партії і затвердження виборчого списку кандидатів у народні депутати України. Передвиборний список очолив генерал-полковник міліції, міністр внутріщніх справ у 2010-2011 роках Анатолій Могильов.\r\nПро це повідомляється на Youtube-каналі партії.\r\n\r\nАнатолій Могильов - голова партії "Незалежність".\r\nІван Ступак - полковник СБУ, народний депутат 7-го скликання, голова Дніпропетровської правозахисної спілки "Закон і честь".\r\nТетяна Зюбанова - майор міліції, заступник керівника ГО "Організація ветеранів центрального апарату МВС України".\r\nВасиль Фаринник - генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, віце-президент Світового конґресу українських юристів.\r\nСергій Черних - генерал-полковник СБУ, екс- перший заступник глави МВС, колишній перший заступник голови СБУ.\r\nОлександр Рудяк - генерал-лейтенант міліції, екс-керівник Полтавського і Львівського ГУМВС.\r\nКостянтин Сапко - генерал-лейтенант міліції, екс-керівник Головного управління МВС України в Київській області.\r\nОлександр Дубенко - голова партії «Незалежність», кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.\r\nОлена Нетецька - народний депутат ВР 5, 6 і 7-го скликань, віце-президент Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва 2012-2014 рр.\r\nБогдан Щур - генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, екс-керівник УМВС у Львівській та Волинській областях.\r\n\r\nВ ході з'їзду глова партії Анатолій Могильов заявив, що принципи партії "Незалежність" розділяє більшість українців: "Ми виступаємо за встановлення миру на Донбасі, повернення Криму, зняття недоторканності з суддів і народних депутатів, безумовне дотримання принципу верховенства права". За словами Анатолія Могильова, професіоналізм і законність стануть головними цілями нової партії. "Незалежність" виступає за проведення досконального розслідування корупційних дій попередньої влади, бездіяльність якої призвела до втрати територій.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=95gTONPNNNI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nОкремий напрямок діяльності партії - рішення проблем функціонування правоохоронної системи держави. "Силові органи перетворилися з гаранта миру та правопорядку в інструмент політичного і економічного шантажу. Як наслідок - в суспільстві втрачено довіру до правоохоронних органів, які не здатні розслідувати, шукати злочинців і захистити громадян. Втрачено довіру до керівництва: сьогодні виконаєш наказ, а завтра може виявитися , що він був злочинним", - заявив голова партії "Незалежність".\r\nАнатолій Могильов у своєму виступі наголосив на проблемах матеріального і соціального забезпечення правоохоронців. "Потрібно вирішувати проблему "заморожування" пенсій і зупинку державою перерахунку пенсій у зв'язку зі збільшенням грошового забезпечення діючих правоохоронців. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб виправити ситуацію, що склалася. Для цього потрібно йти у владу і брати на себе відповідальність за те, що відбувається в країні", - підкреслив він.\r\nВід регіональних організацій на з'їзді виступила керівник Миколаївської обласної організації партії "Незалежність" Ніна Хмелевська. "Виступаю від імені звичайних міліцейських пенсіонерів, які насилу виживають на мізерну пенсію. Ми залучали юристів і вели в судах боротьбу з несправедливістю, яка зараз твориться. Ми виграли суди, але нічого не отримали. У всіх на руках рішення іменем України, але Кабінет Міністрів 103-ю постановою "перекрив дихання" повністю. Держава взяла у нас безвідсотковий борг і намагається цей борг розтягнути на 2,5 роки, без урахування інфляції. Ми відчули на собі, що лікуватися ми не можемо, відпочивати ми не маємо права, та й поїсти не завжди можуть ветерани, які віддали все своє здоров'я, не бачили роками дітей та родину. Ось ці почуття посилили мою позицію і бажання допомогти партії домогтися справедливості заради пенсіонерів і ветеранів. Про військових пенсіонерів не говорить сьогодні жодна з політичних сил", - заявила Ніна Хмелевська.\r\nТакож на з'їзді виступила з ініціативою створення молодіжної організації партії "Незалежність" Наталія Скоропат і заявила про підтримку програми партії молодіжним крилом.\r\nПідводячи підсумки з'їзду, Анатолій Могильов заявив, що політична партії "Незалежність" готова віддати свої знання, вміння і досвід на службу суспільству і державі.