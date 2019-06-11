Анатолій Могильов очолить список партії "Незалежність" на дострокових парламентських виборах

1 червня 2019 року в Дніпрі відбувся з'їзд політичної партії "Незалежність". На з'їзді були присутні представники обласних парторганізацій. Були розглянуті питання участі партії у дострокових виборах до Верховної Ради України, затверджена програма політичної партії, узгоджено питання висунення кандидатів у народні депутати України від партії і затвердження виборчого списку кандидатів у народні депутати України. Передвиборний список очолив генерал-полковник міліції, міністр внутріщніх справ у 2010-2011 роках Анатолій Могильов.

Про це повідомляється на Youtube-каналі партії.

Анатолій Могильов - голова партії "Незалежність". Іван Ступак - полковник СБУ, народний депутат 7-го скликання, голова Дніпропетровської правозахисної спілки "Закон і честь". Тетяна Зюбанова - майор міліції, заступник керівника ГО "Організація ветеранів центрального апарату МВС України". Василь Фаринник - генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, віце-президент Світового конґресу українських юристів. Сергій Черних - генерал-полковник СБУ, екс- перший заступник глави МВС, колишній перший заступник голови СБУ. Олександр Рудяк - генерал-лейтенант міліції, екс-керівник Полтавського і Львівського ГУМВС. Костянтин Сапко - генерал-лейтенант міліції, екс-керівник Головного управління МВС України в Київській області. Олександр Дубенко - голова партії «Незалежність», кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. Олена Нетецька - народний депутат ВР 5, 6 і 7-го скликань, віце-президент Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва 2012-2014 рр. Богдан Щур - генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, екс-керівник УМВС у Львівській та Волинській областях.

В ході з'їзду глова партії Анатолій Могильов заявив, що принципи партії "Незалежність" розділяє більшість українців: "Ми виступаємо за встановлення миру на Донбасі, повернення Криму, зняття недоторканності з суддів і народних депутатів, безумовне дотримання принципу верховенства права". За словами Анатолія Могильова, професіоналізм і законність стануть головними цілями нової партії. "Незалежність" виступає за проведення досконального розслідування корупційних дій попередньої влади, бездіяльність якої призвела до втрати територій.

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Окремий напрямок діяльності партії - рішення проблем функціонування правоохоронної системи держави. "Силові органи перетворилися з гаранта миру та правопорядку в інструмент політичного і економічного шантажу. Як наслідок - в суспільстві втрачено довіру до правоохоронних органів, які не здатні розслідувати, шукати злочинців і захистити громадян. Втрачено довіру до керівництва: сьогодні виконаєш наказ, а завтра може виявитися , що він був злочинним", - заявив голова партії "Незалежність".

Анатолій Могильов у своєму виступі наголосив на проблемах матеріального і соціального забезпечення правоохоронців. "Потрібно вирішувати проблему "заморожування" пенсій і зупинку державою перерахунку пенсій у зв'язку зі збільшенням грошового забезпечення діючих правоохоронців. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб виправити ситуацію, що склалася. Для цього потрібно йти у владу і брати на себе відповідальність за те, що відбувається в країні", - підкреслив він.

Від регіональних організацій на з'їзді виступила керівник Миколаївської обласної організації партії "Незалежність" Ніна Хмелевська. "Виступаю від імені звичайних міліцейських пенсіонерів, які насилу виживають на мізерну пенсію. Ми залучали юристів і вели в судах боротьбу з несправедливістю, яка зараз твориться. Ми виграли суди, але нічого не отримали. У всіх на руках рішення іменем України, але Кабінет Міністрів 103-ю постановою "перекрив дихання" повністю. Держава взяла у нас безвідсотковий борг і намагається цей борг розтягнути на 2,5 роки, без урахування інфляції. Ми відчули на собі, що лікуватися ми не можемо, відпочивати ми не маємо права, та й поїсти не завжди можуть ветерани, які віддали все своє здоров'я, не бачили роками дітей та родину. Ось ці почуття посилили мою позицію і бажання допомогти партії домогтися справедливості заради пенсіонерів і ветеранів. Про військових пенсіонерів не говорить сьогодні жодна з політичних сил", - заявила Ніна Хмелевська.

Також на з'їзді виступила з ініціативою створення молодіжної організації партії "Незалежність" Наталія Скоропат і заявила про підтримку програми партії молодіжним крилом.

Підводячи підсумки з'їзду, Анатолій Могильов заявив, що політична партії "Незалежність" готова віддати свої знання, вміння і досвід на службу суспільству і державі.