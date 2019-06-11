У Львові на жінку зі стіни впала рука скульптури атланта

Від будівлі відкололася бетонна консоль у вигляді скульптури атланта. Фото: Гаряча лінія міста Львова

Від будівлі відкололася бетонна консоль у вигляді скульптури атланта. Фото: Гаряча лінія міста Львова

У Львові жінка мало не постраждала із-за падінням бетонної конструкції. Про це 11 червня розповіли в групі "Гаряча лінія міста Львова" у Facebook.

Від будівлі відкололася бетонна консоль у вигляді скульптури атланта. Інцидент стався у центрі Львова на проспекті Свободи, 1/3, біля вуличного кафе. Жінка зупинилася випити кави біля Urban Cafe, коли впала частина елементів балкона.

Від будівлі відкололася бетонна консоль у вигляді скульптури атланта. Фото: Гаряча лінія міста Львова

"Коли просто хочеш попити кави і ось такі "сюрпризи" летять з самого ранку на людей. Жінка "народилася в сорочці". Була б черга - без жертв не обійшлося. Прошу відреагувати на дану проблему", - йдеться в повідомленні.

Адміністратор групи написав у коментарях до публікації, що звернення передали у Галицьку районну адміністрацію міста.

А також раніше було опубліковано відео, як у центрі Одеси падають шматки балконів.

Раніше у Львові на чоловіка впала частина фасаду будинку.