Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську

10 червня помер генерал-лейтенант російської армії Сергій Юдін, який керував бойовиками на сході України.

Про це повідомляє у Facebook Анатолій Штефан "Штірліц".

За інформацією офіцера ЗСУ, російський військовий з позивним "Тамбов" керував бойовиками в 2015 році.

За уточненими даними, Сергій Юдін також брав участь у збройному конфлікті в Чечні. З 2004 по 2015 рік обіймав керівні посади в російській армії.

Причини смерті російського військового не повідомляються.

Також в мережі опублікували фотографії покійного генерал-лейтенанта.

Сергій Юдін. Фото: ВК

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