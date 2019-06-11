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11 червня 2019, вівторок, 14:32 109
Суспільство 2019-06-11T14:51:20+03:00
Українські Новини
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську

Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську

Сергій Юдін. Фото: ВК
Сергій Юдін. Фото: ВК

10 червня помер генерал-лейтенант російської армії Сергій Юдін, який керував бойовиками на сході України.

Про це повідомляє у Facebook Анатолій Штефан "Штірліц".

За інформацією офіцера ЗСУ, російський військовий з позивним "Тамбов" керував бойовиками в 2015 році.

За уточненими даними, Сергій Юдін також брав участь у збройному конфлікті в Чечні. З 2004 по 2015 рік обіймав керівні посади в російській армії.

Причини смерті російського військового не повідомляються.

Також в мережі опублікували фотографії покійного генерал-лейтенанта.

Сергій Юдін. Фото: ВКСергій Юдін. Фото: ВК

Нагадаємо, ватажка "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані в центрі Донецька. Також бойовика "Гіві" підірвали у своєму кабінеті в Донецьку.

Раніше "Моторола" убитий в Донецьку.

Нагадаємо, в підмосковному селищі Горки-2 в ресторані "Вітерець" був убитий Євген Жилін – голова харківської громадської організації "Оплот". У мережі з'явилося відео з місця вбивства лідера "Оплота".

Напомним помер організатор і перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов.

Також начальник управління "народної міліції ЛНР" полковник Олег Анащенко загинув при вибуху автомобіля в Луганську.

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