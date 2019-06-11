Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську

10 червня помер генерал-лейтенант російської армії Сергій Юдін, який керував бойовиками на сході України.\r\nПро це повідомляє у Facebook Анатолій Штефан "Штірліц".\r\nЗа інформацією офіцера ЗСУ, російський військовий з позивним "Тамбов" керував бойовиками в 2015 році.\r\nЗа уточненими даними, Сергій Юдін також брав участь у збройному конфлікті в Чечні. З 2004 по 2015 рік обіймав керівні посади в російській армії.\r\nПричини смерті російського військового не повідомляються.\r\nТакож в мережі опублікували фотографії покійного генерал-лейтенанта.\r\nСергій Юдін. Фото: ВК\r\nНагадаємо, ватажка "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані в центрі Донецька. Також бойовика "Гіві" підірвали у своєму кабінеті в Донецьку.\r\nРаніше "Моторола" убитий в Донецьку.\r\nНагадаємо, в підмосковному селищі Горки-2 в ресторані "Вітерець" був убитий Євген Жилін – голова харківської громадської організації "Оплот". У мережі з'явилося відео з місця вбивства лідера "Оплота".\r\nНапомним помер організатор і перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов.\r\nТакож начальник управління "народної міліції ЛНР" полковник Олег Анащенко загинув при вибуху автомобіля в Луганську.