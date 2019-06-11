В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін

В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Б

Кандидат у народні депутати по виборчому округу №100 Станіслав Березкін заявив, що мажоритарники від "сільських" областей мають об’єднатися у новій Верховній Раді України.

Народний депутат України Станіслав Березкін, який висунув свою кандидатуру по одномандатному округу в Кіровоградській області, в своєму блозі на веб-сайті "Цензор.нет" окреслив кілька головних завдань, що стоятимуть перед народними обранцями, які представлятимуть сільськогосподарські регіони.

Він вважає, що в новій Раді мають бути прийняті системні рішення щодо розвитку аграрного сектору України. Березкін спрогнозував, що "швидше за все, цей склад Верховної Ради таки візьметься за земельну реформу".

За його словами, в основних гравців бракує конструктивної програми щодо села. "Не виключено, що дехто таку програму має, але приховує. Бо мало кому вона сподобається, адже полягає в цілковитій монополізації аграрної сфери і земельних відносин корпораціями, причому не завжди вітчизняними", - зазначив нардеп.

На думку Березкіна, якщо не приділити увагу селу, то там "не знайдеться місця для малого і середнього бізнесу, тобто незалежних фермерів, бо доходів на всіх не вистачить". Він також підкреслив, що існує велика вірогідність продовження "оптимізації" соціальної інфраструктури, тобто, скорочення мережі шкіл і лікарень.

Щоб завадити цьому, Станіслав Березкін запропонував кілька кроків.

"Коли буде створюватися ринок землі, то він має бути цивілізованим. У розпорядженні фермерів набагато менші ресурси, ніж у великих землевласників. Потрібні механізми захисту малих і середніх підприємців. Необхідно провести інвентаризацію сільськогосподарських земель. Має бути прозорий кадастр, який унеможливлює несанкціоноване втручання з метою крадіжки прав власності. Держава має потурбуватися про інструменти пільгового кредитування, які дозволять фермерам викуповувати землю за ринковою вартістю", - написав парламентарій.

На його думку мажоритарні депутати повинні мати достатньо повноважень і досвіду, щоб розвивати інфраструктуру: будівництво доріг, розвиток автобусного сполучення, опорних шкіл, оновлення фондів сільських бібліотек, підключення закладів культури до мережі Інтернет. При цьому, депутати можуть і повинні створювати робочі місця, залучаючи інвестиції та приватний бізнес на свій округ, і опікуючись тим, щоб підприємцям не перешкоджали.

Крім цього, він звернув увагу на те, що дуже часто депутати-мажоритарники стають "єдиною дієвою перешкодою рейдерству" на своїх округах, в той час як правоохоронці працюють не завжди ефективно.

"Мажоритарні депутати мають законодавчо підтримувати вітчизняний аграрний сектор. Зокрема, потрібна державна підтримка малих та середніх сільськогосподарських підприємств, а також доступне кредитування від державних банків, які наразі самовідсторонилися від завдань економічного розвитку. Держава має надати фінансові стимули, зокрема для розвитку рослинництва, тваринництва і переробки, щоб додана вартість залишалася у людей, які її створюють, а не перекупників. Мають бути збережені квоти на отримання вищої освіти для випускників сільських шкіл", - написав кандидат у народні депутати.

"Переконаний, що навколо такої програми у новій Верховній Раді мають об’єднуватися мажоритарники від "сільських" областей", - резюмував Станіслав Березкін.