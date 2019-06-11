Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку

Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку О

Політоб'єднання "Опозиційний блок" презентувало групу своїх лідерів, які поведуть партію на парламентські вибори. Керівництво Опоблоку представило їх під час "Форуму об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справах" в Києві, 10 червня.

В першу десятку, серед інших, увійшли: народний депутат Вадим Новинський, народний депутат Євген Мураєв, народний депутат України Олександр Вілкул, а так само міські голови Харкова Геннадій Кернес і Одеси Геннадій Труханов.

Як відзначили політичні репортери, об'єднання старих "опоблоківців" з "партією мерів" виглядає дещо дивним. Якщо лідери ОБ досить послідовно відстоювали на минулих президентських виборах свого кандидата, то міськочільники Одеси і Харкова відзначилися на заходах на підтримку колишнього гаранта Конституції і такого, що програв недавнє волевиявлення Петра Порошенка.

Так, на одному з публічних заходів мер Одеси Труханов в присутності тодішнього президента Порошенка привселюдно заявив: "Все, за що нас поважають, Петре Олексійовичу (Порошенко, - ред) - це все завдяки вам!"

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А дещо раніше, в кінці грудня, за кілька днів до початку виборчої кампанії, мер Харкова Геннадій Кернес, спілкуючись з харківськими журналістами, заявив про те, що підтримає Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляло видання "НВ", в інтерв'ю їх репортерові, Кернес обґрунтував своє рішення виступити на підтримку Порошенка наступним чином: "Той розвиток, який демонструє Харків, є ні що інше, як результат злагодженої роботи, в тому числі з президентом. Це і будівництво метро, і державні гарантії для великих інфраструктурних проектів, які ми сьогодні реалізуємо в Харкові. Це суми, які обчислюються сотнями мільйонів доларів, і вони інвестуються в інфраструктуру міста. Тому, кого я можу підтримувати, якщо я працюю щоденно і бачу те, що відбувається?"

В іншому телеінтерв‘ю Геннадій Кернес сказав наступне:

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Слід зазначити, що як міський голова Харкова Геннадій Кернес, так і мер Одеси Геннадій Труханов "засвітилися" в кримінальних провадженнях.

Зокрема, Кернес і його охоронці звинувачуються у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двох активістів харківського євромайдану взимку 2014 року. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

А мер Одеси був звинувачений в заволодінні коштами місцевого бюджету. Протягом 28 вересня - 3 жовтня 2018 прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми підозрюваним у справі крадіжки державних коштів при купівлі будівель одеського заводу "Краян". Серед них був і діючий одеський мер Труханов.