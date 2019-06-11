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11 червня 2019, вівторок, 12:25 11 Відео
Вибори 2019-06-11T12:25:01+03:00
Українські Новини
Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку О

Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку

Політоб'єднання "Опозиційний блок" презентувало групу своїх лідерів, які поведуть партію на парламентські вибори. Керівництво Опоблоку представило їх під час "Форуму об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справах" в Києві, 10 червня.

В першу десятку, серед інших, увійшли: народний депутат Вадим Новинський, народний депутат Євген Мураєв, народний депутат України Олександр Вілкул, а так само міські голови Харкова Геннадій Кернес і Одеси Геннадій Труханов.

Як відзначили політичні репортери, об'єднання старих "опоблоківців" з "партією мерів" виглядає дещо дивним. Якщо лідери ОБ досить послідовно відстоювали на минулих президентських виборах свого кандидата, то міськочільники Одеси і Харкова відзначилися на заходах на підтримку колишнього гаранта Конституції і такого, що програв недавнє волевиявлення Петра Порошенка.

Так, на одному з публічних заходів мер Одеси Труханов в присутності тодішнього президента Порошенка привселюдно заявив: "Все, за що нас поважають, Петре Олексійовичу (Порошенко, - ред) - це все завдяки вам!"

А дещо раніше, в кінці грудня, за кілька днів до початку виборчої кампанії, мер Харкова Геннадій Кернес, спілкуючись з харківськими журналістами, заявив про те, що підтримає Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляло видання "НВ", в інтерв'ю їх репортерові, Кернес обґрунтував своє рішення виступити на підтримку Порошенка наступним чином: "Той розвиток, який демонструє Харків, є ні що інше, як результат злагодженої роботи, в тому числі з президентом. Це і будівництво метро, і державні гарантії для великих інфраструктурних проектів, які ми сьогодні реалізуємо в Харкові. Це суми, які обчислюються сотнями мільйонів доларів, і вони інвестуються в інфраструктуру міста. Тому, кого я можу підтримувати, якщо я працюю щоденно і бачу те, що відбувається?"

В іншому телеінтерв‘ю Геннадій Кернес сказав наступне:

Слід зазначити, що як міський голова Харкова Геннадій Кернес, так і мер Одеси Геннадій Труханов "засвітилися" в кримінальних провадженнях.

Зокрема, Кернес і його охоронці звинувачуються у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двох активістів харківського євромайдану взимку 2014 року. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

А мер Одеси був звинувачений в заволодінні коштами місцевого бюджету. Протягом 28 вересня - 3 жовтня 2018 прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми підозрюваним у справі крадіжки державних коштів при купівлі будівель одеського заводу "Краян". Серед них був і діючий одеський мер Труханов.

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