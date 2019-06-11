підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 12:06 11
Судова влада 2019-06-11T13:15:01+03:00
Українські Новини
Марина Ставнійчук: Зеленський замість заяви клопотання виступив у Конституційному суді з промовою

Марина Ставнійчук: Зеленський замість заяви клопотання виступив у Конституційному суді з промовою

Марина Ставнийчук. Фото: stavniychuk.jpg
Марина Ставнийчук. Фото: stavniychuk.jpg

Член Європейської комісії за демократію через право ("Венеціанської комісії"), голова правління громадської організації (ГО) "За демократію через право" Марина Ставнійчук заявила, що Президент України Володимир Зеленський висловив неповагу до Конституційного суду.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Зеленський замість заяви клопотання виступив з промовою . Не за процесом.

Конституційний Суд України мовчки слухав . Зауваження ніхто не зробив, коли він повторював текст з учорашнього ролика.
Виступивши , президент покинув судове засідання.
Що це було? Гарант Конституції висловив свою неповагу до Суду, діючи поза процесом. А також форма тиску: сказав, 5 хвилин побув і пішов....Недолуге шоу.
Як вже набридло за усім цим спостерігати. Він таки не перший. Зачароване коло порушень Конституції продовжується. Як і шоу..."

Більше новин про: Марина Ставнійчук Володимир Зеленський

Архів
Новини
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Море в Одесі аномально позеленіло: купатися і їсти морепродукти не рекомендовано 13:15
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
На виборах у Раду очікується 850 спостерігачів від ОБСЄ 13:01
Розпуск Ради Зеленським конституційний, - представник президента в КС 12:52
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - СЦКК 14:00
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok