Марина Ставнійчук: Зеленський замість заяви клопотання виступив у Конституційному суді з промовою

Член Європейської комісії за демократію через право ("Венеціанської комісії"), голова правління громадської організації (ГО) "За демократію через право" Марина Ставнійчук заявила, що Президент України Володимир Зеленський висловив неповагу до Конституційного суду.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Зеленський замість заяви клопотання виступив з промовою . Не за процесом.

Конституційний Суд України мовчки слухав . Зауваження ніхто не зробив, коли він повторював текст з учорашнього ролика.

Виступивши , президент покинув судове засідання.

Що це було? Гарант Конституції висловив свою неповагу до Суду, діючи поза процесом. А також форма тиску: сказав, 5 хвилин побув і пішов....Недолуге шоу.

Як вже набридло за усім цим спостерігати. Він таки не перший. Зачароване коло порушень Конституції продовжується. Як і шоу..."