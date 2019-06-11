Київ увійшов до ТОП-20 найзавантаженіших автомобілями міст світу

Рівень завантаженості київських доріг в 2018 році склав 46%, збільшившись за рік на 2 процентних пункту. Про це свідчать дані щорічного дослідження нідерландської постачальника пристроїв для автомобільної і персональної GPS-навігації TomTom.

тобто всім учасникам дорожнього руху доводилося витрачати на те, щоб дістатися до мети, мало не в півтора рази більше часу.

В рейтингу найбільш перевантажених автомобілями міст світу українська столиця посіла 13-е місце.

Щоб зробити півгодинну поїздку по Києву в будні під час пік (8-9 годин ранку і 18-19 – вечора), автомобілістам потрібно було в середньому витратити ще 26-27 хвилин. Найбільш переповненими київські дороги були у четвер, 1 березня 2018 року — завантаженість підскочила " до 107%. Тобто час у дорозі тоді збільшилася в середньому в два рази.

Перше місце в рейтингу зайняв Мумбаї (Індія), друге і третє Богота (Колумбія) і Ліма (Перу) відповідно. Четверту позицію в рейтингу займає Нью-Делі (Індія) і закриває п'ятірку Московський регіон (Росія).

А ось раніше три українських "мільйонника" потрапили в рейтинг найнебезпечніших міст світу.

І Україна поступилася Росії та Білорусі у рейтингу за якістю життя і посіла 88 місце.