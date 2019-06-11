У Криму помітили мутованого дельфіна

У Чорному морі в районі селища Новий Світ помітили аномального дельфіна, має мутацію хвостового плавця. Вона полягала у наявності однієї зайвої "лопаті" хвоста. Про це повідомляють Новини Криму.\r\nФахівці відзначили, що лопать є не наслідком ушкодження хвоста, а саме вадою розвитку. За їх словами, така аномальна особливість ще не була зафіксована ніде в світі.\r\n"Існує певний (варто додати, невеликий) обсяг даних щодо зафіксованих мутацій серед китоподібних, однак саме така особливість ще не фіксувалася ніде в світі", - зазначили представники організації.\r\nВони також заявили, що до цього зустрічалися аномалії хребта, як наприклад, вроджений сколіоз, а також кісток черепа, наявність зайвої пари плавців у хвостовій частині тіла та інші. Також відомо про випадки "сіамських близнюків".\r\nФахівці підкреслили, що, аномалія плавця не доставляє дельфіну великих незручностей і по швидкості плавання він не поступається іншим особин свого виду.\r\nНагадаємо, що в окупованому Криму дельфіни українських ВМС померли від голоду.\r\nА в 2017 в Одеській області в мережах браконьєрів виявили 7 мертвих дельфінів.