У Криму помітили мутованого дельфіна

Лопать є не наслідком ушкодження хвоста, а саме вадою розвитку. Фото: allcrimea.net

Лопать є не наслідком ушкодження хвоста, а саме вадою розвитку. Фото: allcrimea.net

У Чорному морі в районі селища Новий Світ помітили аномального дельфіна, має мутацію хвостового плавця. Вона полягала у наявності однієї зайвої "лопаті" хвоста. Про це повідомляють Новини Криму.

Фахівці відзначили, що лопать є не наслідком ушкодження хвоста, а саме вадою розвитку. За їх словами, така аномальна особливість ще не була зафіксована ніде в світі.

"Існує певний (варто додати, невеликий) обсяг даних щодо зафіксованих мутацій серед китоподібних, однак саме така особливість ще не фіксувалася ніде в світі", - зазначили представники організації.

Вони також заявили, що до цього зустрічалися аномалії хребта, як наприклад, вроджений сколіоз, а також кісток черепа, наявність зайвої пари плавців у хвостовій частині тіла та інші. Також відомо про випадки "сіамських близнюків".

Фахівці підкреслили, що, аномалія плавця не доставляє дельфіну великих незручностей і по швидкості плавання він не поступається іншим особин свого виду.

Нагадаємо, що в окупованому Криму дельфіни українських ВМС померли від голоду.

А в 2017 в Одеській області в мережах браконьєрів виявили 7 мертвих дельфінів.