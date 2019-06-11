Держпідприємство МОЗ викинуло з тендеру на розширення Інституту раку будівельника "Охматдиту" заради "прокладки" зі статутним фондом в 500 гривень, заснованої тільки в січні цього року.

Про це повідомляють "Наші гроші" за результатами журналістського розслідування.

"Ми ґрунтовно вивчили ситуацію і знайшли дані, достатні для порушення ще однієї справи про розпилі засобів Інституту раку (так само як ми раніше знайшли докази розпилу на ремонті Шулявського моста)", - сказано в матеріалі.

На цей раз мова йде про тендер в 2,46 млрд грн на розвиток Інституту раку.

Замовником виступає Держпідприємство "Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров'я України" ( "ДБЦ"). І саме воно під носом у МОЗ спочатку влаштувало розпил, а потім почало звинувачувати дзеркало за власне відображення.

Замовник не хотів, щоб цей проект з кошторисом побачили необізнані люди, навіть не став оприлюднювати його в тендерній документації. А для того, щоб пропав інтерес у нормальних будівельників виставив умову: оплата тільки через півроку після виконання робіт. Для нормальних будівельників запропонований варіант - не варіант, а для "своїх" оплату ніхто півроку притримувати не буде - заплатять відразу.

В цей же час фірма "Ріола-модуль лтд", відома як будівельник "Охматдиту", оскаржила в АМКУ дискримінаційні вимоги щодо цього тендеру. Однак замовник вже встиг швидко змінити частину своїх вимог, а тому скарга в "тендерної колегії" була програна.

Заявку "Ріола-модуль лтд" відхилили за ненадання ряду документів, вона не стала заперечувати свою поразку. Зате фірма заявила, що замовник з порушеннями допустив до участі в торгах іншу фірму. Розгляд скарги призначено на 19 червня.

У той же час, журналісти знайшли ознаки змови в тендерних пропозиціях двох фірм ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія" Будмонтаж "(ця фірма зі статутним фондом 500 грн заснована в січні 2019 роки) і ТОВ" Аліас інвест груп ", які" ДБЦ "вирішив допустити до торгів, викинувши будівельника "Охматдиту".

Обидві компанії подали майже ідентичні календарні графіки робіт.

Мало того, що "конкуренти" планують робити різні роботи в одні і ті ж дні (подивіться ще раз - там однакова довжина всіх рисок на графіках), так ці графіки ще й містять однаковий набір орфографічних помилок в назвах робіт.

Обидві компанії подали страхові гарантії, які не відповідають вимогам тендерної документації, адже не містять підпису та відбитка печатки страховика.

Обидва учасники скористалися послугами однієї і тієї ж страхової компанії "Смарт Іншуранс", зареєстрованої в селі Дружня Київської області. Страховик видав їм довідки практично одночасно. При цьому, страхова гарантія "Будмонтаж" з вихідним номером 5130 була видана 26 квітня, а довідка "Аліас" з більш низьким номером, 5123, дивним чином - 2 травня.

Жоден з допущених учасників тендера не є самостійним будівельником. Обидві компанії планують залучити субпідрядників з об'ємом виконання робіт понад 50%.

"Аліас" планує доручити 60% робіт якомусь ТОВ "Ремводпласт Плюс".

У 2017-му "Ремводпласт Плюс" фігурував в кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури як користувач послуг конвертаційного центру для ухилення від сплати податків.

"Будмонтаж" обіцяє залучити на 75% субпідрядних робіт ТОВ "Хозхімсервіс", яке належить донеччанам Аллі Євгенівні і Давиду Олегович Кизименко, керує фірмою Марк Олегович Кизименко. Батько останніх двох Олег Олександрович Кизименко коли очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 року був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби.

Субпідрядники "Аліас" і "Будмонтаж" повинні були прийняти на себе дослівно аналогічні роботи. А різниця між 60% субпідрядних робіт у одного і 75% іншого пояснюється тим, що "Хозхімсервіс" зобов'язувався виконати замість генпідрядника ще й "Інші роботи визначені проектно-кошторисною документацією".

Зауважимо, що замовник свідомо дозволив участь "прокладок" в тендері. Оскільки заклав норму, будь-які вимоги до будівельного досвіду учасників можуть задовольнити саме субпідрядники. Тому "Будмонтаж" вдалося пройти пре-кваліфікацію на тендері ціною 2,5 мільярда, навіть не маючи на руках ліцензії на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури. Станом на 2 червня цього року статус заявки на її отримання з березня поточного року - "отримання".

"Фактично такі тендерні документації означають тільки одне - замовник готовий мати справу не з будівельником, а фірмою-прокладкою, яка віддасть роботи на виконання реальної фірмі, а сама - тільки збирати вершки від вартості договору", - стверджують журналісти.

Нагадаємо, на розширення і реконструкцію Інституту раку витратять 2,5 млрд гривень.