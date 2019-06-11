Перший український міжнародний банк (ПУМБ) спільно з Опендатабот запускають сервіс перевірки контрагентів.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nТепер повну інформацію про своїх партнерів клієнти ПУМБ зможуть отримати завдяки інтеграції Опендатабот в інтернет-банкінг «ПУМБ online для підприємців».\r\nОпендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.\r\nСервіс дозволяє клієнтам ПУМБ за лічені хвилини безкоштовно дізнатися: статус контрагента і його реєстраційні дані; ПІБ співзасновників та уповноважених осіб; інформацію щодо діючої системи оподаткування та наявності податкового боргу; судову історію контрагента; наявність діючих санкцій; наявність заборони тендерної діяльності.\r\nЗа словами Олексія Иванкіна, керівника і засновника Опендатабот, один з гарантів стабільності бізнесу - надійність контрагентів.\r\n"Для нас важливо, щоб підприємці не тільки заздалегідь володіли даними про своїх майбутніх ділових партнерів, а й оперативно їх отримували. Вперше у співпраці з банком ПУМБ ми зробили можливим перевірку онлайн прямо в інтернет-банкінгу", - коментує Олексій Иванкін.\r\n"Сервіс перевірки контрагентів, який ми реалізували разом з Опендатабот, покликаний зробити ведення бізнесу наших клієнтів безпечним і мінімізувати ризики співпраці з недобросовісними бізнес-партнерами. Разом з цим клієнти отримують зручний інтерфейс, онлайн-доступ до інформації і головне - гарантію достовірних даних", - відзначає Масюк Максим, начальник Управління Digital розвитку малого бізнесу ПУМБ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ПУМБ спільно з Групою компаній "Техноторг" впровадив нову програму фінансування агро-клієнтів малого бізнесу на придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва на пільгових умовах.\r\nКрім того, ПУМБ запустив новий продукт для клієнтів малого бізнесу – Овердрафт "Легкий".