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11 червня 2019, вівторок, 10:17 16
Фінанси 2019-06-11T12:45:02+03:00
Українські Новини
ПУМБ спільно з Опендатабот запускають сервіс перевірки контрагентів

ПУМБ спільно з Опендатабот запускають сервіс перевірки контрагентів

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) спільно з Опендатабот запускають сервіс перевірки контрагентів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Тепер повну інформацію про своїх партнерів клієнти ПУМБ зможуть отримати завдяки інтеграції Опендатабот в інтернет-банкінг «ПУМБ online для підприємців».

Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Сервіс дозволяє клієнтам ПУМБ за лічені хвилини безкоштовно дізнатися: статус контрагента і його реєстраційні дані; ПІБ співзасновників та уповноважених осіб; інформацію щодо діючої системи оподаткування та наявності податкового боргу; судову історію контрагента; наявність діючих санкцій; наявність заборони тендерної діяльності.

За словами Олексія Иванкіна, керівника і засновника Опендатабот, один з гарантів стабільності бізнесу - надійність контрагентів.

"Для нас важливо, щоб підприємці не тільки заздалегідь володіли даними про своїх майбутніх ділових партнерів, а й оперативно їх отримували. Вперше у співпраці з банком ПУМБ ми зробили можливим перевірку онлайн прямо в інтернет-банкінгу", - коментує Олексій Иванкін.

"Сервіс перевірки контрагентів, який ми реалізували разом з Опендатабот, покликаний зробити ведення бізнесу наших клієнтів безпечним і мінімізувати ризики співпраці з недобросовісними бізнес-партнерами. Разом з цим клієнти отримують зручний інтерфейс, онлайн-доступ до інформації і головне - гарантію достовірних даних", - відзначає Масюк Максим, начальник Управління Digital розвитку малого бізнесу ПУМБ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ПУМБ спільно з Групою компаній "Техноторг" впровадив нову програму фінансування агро-клієнтів малого бізнесу на придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва на пільгових умовах.

Крім того, ПУМБ запустив новий продукт для клієнтів малого бізнесу – Овердрафт "Легкий".

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