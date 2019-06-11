Поліція почала розслідувати підпал крісел на стадіоні "Авангард" в Луцьку львівськими вболівальниками

Поліція 10 червня почала розслідувати підпал крісел в одному з секторів стадіону "Авангард" у Луцьку львівськими вболівальниками під час матчу "Волинь" (Луцьк) -"Карпати" (Львів).

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

"Слідчі Луцького відділу поліції почали кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна під час футбольного матчу на стадіоні "Авангард" в Луцьку", - повідомив він.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу.

8 червня під час футбольного матчу між командами "Волинь" (Луцьк) та "Карпати" (Львів) на стадіоні "Авангард" уболівальники львівського футбольного клубу зривали з трибун сидіння і підпалювали їх.

Вогонь загасили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалих в результаті пожежі немає.

Поліція за фактом умисного пошкодження майна проводить досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставини кримінального правопорушення та особи, причетні до його скоєння.

Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема штрафу або громадських або виправних робіт.

найсуворіше покарання - обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.