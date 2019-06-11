39 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові

39 осіб госпіталізовано 9 -11 червня із-за отруєння на весіллі у ресторані "Червона рута" у Львові.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\nПацієнтів госпіталізували з симптомами: висока температура, пронос, блювота.\r\nстаном на 07:00 11 червня в лікарні госпіталізовано 39 осіб, у тому числі 5 дітей.\r\nСтан пацієнтів середньої тяжкості.\r\nНа весілля, яка відбулася 8 червня, було близько 100 чоловік.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано 8 серпня 2018 через отруєння у ресторані "Степ-Леоні" у місті Стрий (Львівська область)