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11 червня 2019, вівторок, 08:45 21
Події 2019-06-11T08:51:33+03:00
Українські Новини
39 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові

39 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові

39 осіб госпіталізовано 9 -11 червня із-за отруєння на весіллі у ресторані "Червона рута" у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Пацієнтів госпіталізували з симптомами: висока температура, пронос, блювота.

станом на 07:00 11 червня в лікарні госпіталізовано 39 осіб, у тому числі 5 дітей.

Стан пацієнтів середньої тяжкості.

На весілля, яка відбулася 8 червня, було близько 100 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано 8 серпня 2018 через отруєння у ресторані "Степ-Леоні" у місті Стрий (Львівська область)

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