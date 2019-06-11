Опозиційний блок включив до свого списку мера Труханова, який під час президентської кампанії публічно підтримував Порошенка

Опозиційний блок включив до свого списку мера Труханова, який під час президентської кампанії публічно підтрим

На форумі об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справам" було оприлюднено список партії "Опозиційний блок" на позачергових виборах до Верховної Ради.

У десятку виборчого списку, крім лідера партії "Наші", позафракційного народного депутата Євгена Мураєва, який його і очолив, увійшли глава фракції "Опозиційний блок" в парламенті Вадим Новинський, заступник голови цієї фракції Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов.

У переліку політиків і градоначальників у списку "Опоблоку", представників ЗМІ привернула персона одеського мера Труханова. Справа в тому, що під час недавньої президентської кампанії даний політик підкреслено позиціонував себе прихильником діючого, на той момент, гаранта Конституції Петра Порошенка.

На одному із заходів Геннадій Труханов привселюдно заявив: "Все, за що нас поважають, Петро Олексійович (Порошенко, - ред) - це все завдяки вам!"

https://www.youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo" frameborder="0" allowfullscreen>

Варто нагадати, що мер Одеси був звинувачений у заволодінні коштами місцевого бюджету. Протягом 28 вересня - 3 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми підозрюваним у справі крадіжки державних коштів при купівлі будівель одеського заводу "Краян". Серед них був і діючий одеський градоначальник Труханов.