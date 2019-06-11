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11 червня 2019, вівторок, 08:21 6
Політика світу 2019-06-11T13:15:04+03:00
Українські Новини
Брат Кім Чен Ина був інформатором ЦРУ, - WSJ

Брат Кім Чен Ина був інформатором ЦРУ, - WSJ

Убитий в 2017 році брат глави КНДР Кім Чен Ина-Кім Чен Нам був інформатором Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За його словами, у Малайзії в лютому 2017 року Кім Чен Нам прибув для того, щоб зустрітися з агентом американської розвідки.

"Між американськими агентами і паном Кімом була встановлена зв'язок", – зазначив співрозмовник видання, підкресливши, що Кім Чен Нам міг контактувати з розвідками багатьох країн.

Кілька колишніх високопоставлених американських чиновників відзначили, що Кім Чен Нам навряд чи міг поділитися з розвідкою секретами Пхеньяну, оскільки багато років жив за межами Північної Кореї і не мав влади в КНДР. Також повідомляється, що брат північнокорейського лідера проживав в основному в спеціальному адміністративному районі Китаю Макао і з великою ймовірністю спілкувався з іноземними спецслужбами, особливо, китайськими.

Як повідомляли Українські Новини, Кім Чон Нам був убитий 13 лютого цього року з допомогою великої дози нервово-паралітичної токсину VX, що входить в категорію бойових отруйних речовин, використання яких заборонено в усьому світі.

Згідно відеозапису з місця вбивства, що потрапила в ЗМІ, дві жінки підійшли до чоловіка у світлому піджаку і джинсах і накинули йому на обличчя. Потім вони втекли, а чоловік підійшов до аеропорту службі охорони.

В причетності до вбивства Кім Чон Нама влада Малайзії підозрюють 10 осіб, включаючи високопоставленого співробітника посольства Північної Кореї в Куала-Лумпурі.

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