Брат Кім Чен Ина був інформатором ЦРУ, - WSJ

Убитий в 2017 році брат глави КНДР Кім Чен Ина-Кім Чен Нам був інформатором Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.\r\nЗа його словами, у Малайзії в лютому 2017 року Кім Чен Нам прибув для того, щоб зустрітися з агентом американської розвідки.\r\n"Між американськими агентами і паном Кімом була встановлена зв'язок", – зазначив співрозмовник видання, підкресливши, що Кім Чен Нам міг контактувати з розвідками багатьох країн.\r\nКілька колишніх високопоставлених американських чиновників відзначили, що Кім Чен Нам навряд чи міг поділитися з розвідкою секретами Пхеньяну, оскільки багато років жив за межами Північної Кореї і не мав влади в КНДР. Також повідомляється, що брат північнокорейського лідера проживав в основному в спеціальному адміністративному районі Китаю Макао і з великою ймовірністю спілкувався з іноземними спецслужбами, особливо, китайськими.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кім Чон Нам був убитий 13 лютого цього року з допомогою великої дози нервово-паралітичної токсину VX, що входить в категорію бойових отруйних речовин, використання яких заборонено в усьому світі.\r\nЗгідно відеозапису з місця вбивства, що потрапила в ЗМІ, дві жінки підійшли до чоловіка у світлому піджаку і джинсах і накинули йому на обличчя. Потім вони втекли, а чоловік підійшов до аеропорту службі охорони.\r\nВ причетності до вбивства Кім Чон Нама влада Малайзії підозрюють 10 осіб, включаючи високопоставленого співробітника посольства Північної Кореї в Куала-Лумпурі.