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11 червня 2019, вівторок, 08:13 77
Події 2019-06-11T09:30:03+03:00
Українські Новини
В Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей

В Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей

6 людей загинуло у пожежі в психлікарні Одеси. Фото: dsns.gov.ua
6 людей загинуло у пожежі в психлікарні Одеси. Фото: dsns.gov.ua

В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Воробйова. Про це повідомляє Думська.

За словами очевидців, жар був такої сили, що горіли дерева, що росли біля лікарні, а в момент спалаху в будівлі знаходилися декілька десятків чоловік.

За даними ДСНС, горів корпусу евакуювали 15 осіб. На місці пожежі виявили чотирьох загиблих. За попередніми даними, це медсестра і три пацієнта. Шістьох людей госпіталізували у важкому стані з діагнозом отруєння продуктами горіння. Двоє постраждалих померли в лікарні.

Пізніше стало відомо, що горіло відділення №7, в якому проходили лікування ветерани Другої світової та Афганістану. Більшість могла самостійно пересуватися. Решітки тут тільки на вікнах приміщень, в яких зберігаються препарати, сказав головлікар Анатолій Волощук.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові загорілася лікарня, евакуювали майже 300 осіб.

Раніше в Києві на Подолі через пожежу евакуювали жителів 19-поверхового будинку.

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