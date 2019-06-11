В Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей

В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Воробйова. Про це повідомляє Думська.\r\nЗа словами очевидців, жар був такої сили, що горіли дерева, що росли біля лікарні, а в момент спалаху в будівлі знаходилися декілька десятків чоловік.\r\nЗа даними ДСНС, горів корпусу евакуювали 15 осіб. На місці пожежі виявили чотирьох загиблих. За попередніми даними, це медсестра і три пацієнта. Шістьох людей госпіталізували у важкому стані з діагнозом отруєння продуктами горіння. Двоє постраждалих померли в лікарні.\r\nПізніше стало відомо, що горіло відділення №7, в якому проходили лікування ветерани Другої світової та Афганістану. Більшість могла самостійно пересуватися. Решітки тут тільки на вікнах приміщень, в яких зберігаються препарати, сказав головлікар Анатолій Волощук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львові загорілася лікарня, евакуювали майже 300 осіб.\r\nРаніше в Києві на Подолі через пожежу евакуювали жителів 19-поверхового будинку.