У травні ціни на продукти зросли, але в серпні мають впасти

У травні порівняно з квітнем 2019 року ціни на продуктову корзину зросли на 0,4%, при цьому за рік деякі види круп вдвічі піднялися в ціні. Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа власним моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж, з 1 травня по 1 червня 2019 відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів. Тоді як минулого року в червні загального зростання вартості соціального кошика не було, і загальна споживча інфляція за даними Держстату дорівнювала нулю.\r\n"У 2017 році споживча інфляція була аж 1,6%, а 2016 році, навпаки, була дефляція, тобто загальне падіння цін на 0,2%", - зазначає Дорошенко.\r\nУ травні подорожчали такі продукти:\r\n\r\nМорква - на 14,4%\r\nЯблука - на 13,9%\r\nБуряк - на 9,1%\r\nКартопля - на 7,7%\r\nЯчна крупа - на 4,2 %\r\n\r\nДеякі продукти навпаки знизилися в ціні.\r\n\r\nБілокачанна капуста - на 42,3%\r\nЦибуля - на 33,1%\r\nЯйця курячі - на 9,2%\r\nГречана крупа - на 0,7%\r\nРис - на 0,4%\r\n\r\nТакож знизилися в ціні яловичина і кисломолочні сири - на 0,1%\r\nЗмінилися в ціні і інші продукти: пшоно зросло в ціні на 3,9%, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку - на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого сорту та житнього хліб - на 1,1%, риба морожена - на 1%, батон - 0,9%, куряче філе - 0,8%, свинина і манна крупа - 0,6%, сметана - 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса і вершкове масло - на 0,3%, макарони, борошно, молоко і цукор - на 0,2%.\r\nЗ травня по червень не змінилася і ціна на сало.\r\nВ Асоціації постачальників торговельних мереж запевняють, що споживча інфляція не суттєва.\r\nА вже в серпні очікується дефляція за рахунок зниження ціни на фрукти та овочі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1%, тоді як у березні інфляція сповільнилася.\r\nРаніше Міністерство охорони здоров'я розвінчало міфи про високу вартість здорового харчування.