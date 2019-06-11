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11 червня 2019, вівторок, 06:06 13
Економіка 2019-06-11T09:45:02+03:00
Українські Новини
У травні ціни на продукти зросли, але в серпні мають впасти

У травні ціни на продукти зросли, але в серпні мають впасти

Продукти. Фото: pixabay
Продукти. Фото: pixabay

У травні порівняно з квітнем 2019 року ціни на продуктову корзину зросли на 0,4%, при цьому за рік деякі види круп вдвічі піднялися в ціні. Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За власним моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж, з 1 травня по 1 червня 2019 відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів. Тоді як минулого року в червні загального зростання вартості соціального кошика не було, і загальна споживча інфляція за даними Держстату дорівнювала нулю.

"У 2017 році споживча інфляція була аж 1,6%, а 2016 році, навпаки, була дефляція, тобто загальне падіння цін на 0,2%", - зазначає Дорошенко.

У травні подорожчали такі продукти:

  1. Морква - на 14,4%
  2. Яблука - на 13,9%
  3. Буряк - на 9,1%
  4. Картопля - на 7,7%
  5. Ячна крупа - на 4,2 %

Деякі продукти навпаки знизилися в ціні.

  1. Білокачанна капуста - на 42,3%
  2. Цибуля - на 33,1%
  3. Яйця курячі - на 9,2%
  4. Гречана крупа - на 0,7%
  5. Рис - на 0,4%

Також знизилися в ціні яловичина і кисломолочні сири - на 0,1%

Змінилися в ціні і інші продукти: пшоно зросло в ціні на 3,9%, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку - на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого сорту та житнього хліб - на 1,1%, риба морожена - на 1%, батон - 0,9%, куряче філе - 0,8%, свинина і манна крупа - 0,6%, сметана - 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса і вершкове масло - на 0,3%, макарони, борошно, молоко і цукор - на 0,2%.

З травня по червень не змінилася і ціна на сало.

В Асоціації постачальників торговельних мереж запевняють, що споживча інфляція не суттєва.

А вже в серпні очікується дефляція за рахунок зниження ціни на фрукти та овочі.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1%, тоді як у березні інфляція сповільнилася.

Раніше Міністерство охорони здоров'я розвінчало міфи про високу вартість здорового харчування.

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