Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон, - Кубів

Перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє, що Всеукраїнський перепис населення в 2020 році можна буде провести через смартфони.

Про це Кубів написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон", - написав він.

У той же час у своїй колонці в інтернет-виданні "Ліга" Кубів написав, що на підставі перепису населення може бути сформована найповніша база персональних даних усіх громадян України.

"З плюсів - синхронізація баз, повна прозорість, можливість у режимі реального часу проводити всі зміни даних і параметрів, простота отримання довідок про народження, шлюб, зміну місця реєстрації, медичних даних, пенсійних та інших соціальних виплат, сплати податків, отримання документів (наприклад паспортів), голосування на виборах через смартфон і безліч інших опцій", - зазначив віце-прем'єр.

У той же час він додав, що існує небезпека витоку персональних даних і реальна шкода від витоку такої інформації може призвести до непоправних наслідків.

За його словами, тестування системи буде проходити в грудні.

Як альтернатива заповнення паперової анкети, учасникам перепису буде запропоновано заповнити свою анкету через смартфон самостійно, а для тих хто не бажає самостійно заповнювати анкету пропонується відповісти на питання традиційної анкети, дані якої будуть у представників команди перепису населення на планшеті.

Як повідомляли Українські Новини, команда Зеленського оголосила, що в перші 100 днів президентства оголосить перепис населення і аудит країни.

Тим часом, на інноваційні технології для нового перепису населення в Україні виділять 35 млн грн.