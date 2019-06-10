Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон, - Кубів

Перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє, що Всеукраїнський перепис населення в 2020 році можна буде провести через смартфони.\r\nПро це Кубів написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон", - написав він.\r\nУ той же час у своїй колонці в інтернет-виданні "Ліга" Кубів написав, що на підставі перепису населення може бути сформована найповніша база персональних даних усіх громадян України.\r\n"З плюсів - синхронізація баз, повна прозорість, можливість у режимі реального часу проводити всі зміни даних і параметрів, простота отримання довідок про народження, шлюб, зміну місця реєстрації, медичних даних, пенсійних та інших соціальних виплат, сплати податків, отримання документів (наприклад паспортів), голосування на виборах через смартфон і безліч інших опцій", - зазначив віце-прем'єр.\r\nУ той же час він додав, що існує небезпека витоку персональних даних і реальна шкода від витоку такої інформації може призвести до непоправних наслідків.\r\nЗа його словами, тестування системи буде проходити в грудні.\r\nЯк альтернатива заповнення паперової анкети, учасникам перепису буде запропоновано заповнити свою анкету через смартфон самостійно, а для тих хто не бажає самостійно заповнювати анкету пропонується відповісти на питання традиційної анкети, дані якої будуть у представників команди перепису населення на планшеті.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, команда Зеленського оголосила, що в перші 100 днів президентства оголосить перепис населення і аудит країни.\r\nТим часом, на інноваційні технології для нового перепису населення в Україні виділять 35 млн грн.