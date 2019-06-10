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10 червня 2019, понеділок, 18:44 137
Верховна Рада і партії 2019-06-10T18:51:10+03:00
Українські Новини
Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно"

Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно"

13 народних депутатів "Самопомочі" увійшли до рейтингу найефективніших парламентарів. Діяльність депутатів проаналізували за кількома критеріями і відібрали 25 найкращих. Понад половина з них – від "Самопомочі".

Про це повідомив веб-сайт "24 каналу".

Аналітики руху "Чесно" проаналізували роботу парламентарів за шістьма критеріями: "кнопкодавство", прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, "грічкосійство", фігурування в антикорупційних розслідуваннях, а також голосування за політичні реформи.

У результаті найвищий бал отримали 13 нардепів від "Самопомочі", зокрема Оксана Сироїд, Любомир Зубач, Тетяна Острікова, Олег Лаврик, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Ірина Подоляк, Лев Підлісецький.

Один з найпоказовіших критеріїв – підтримка 5 політичних реформ: Виборчого кодексу, закону про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з державного бюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури. Нардепи "Самопомочі" не лише підтримали кожну із них, але й були їх співавторами та співрозробниками.

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