Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно"

13 народних депутатів "Самопомочі" увійшли до рейтингу найефективніших парламентарів. Діяльність депутатів проаналізували за кількома критеріями і відібрали 25 найкращих. Понад половина з них – від "Самопомочі".

Про це повідомив веб-сайт "24 каналу".

Аналітики руху "Чесно" проаналізували роботу парламентарів за шістьма критеріями: "кнопкодавство", прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, "грічкосійство", фігурування в антикорупційних розслідуваннях, а також голосування за політичні реформи.

У результаті найвищий бал отримали 13 нардепів від "Самопомочі", зокрема Оксана Сироїд, Любомир Зубач, Тетяна Острікова, Олег Лаврик, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Ірина Подоляк, Лев Підлісецький.

Один з найпоказовіших критеріїв – підтримка 5 політичних реформ: Виборчого кодексу, закону про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з державного бюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури. Нардепи "Самопомочі" не лише підтримали кожну із них, але й були їх співавторами та співрозробниками.