"Нацкорпус" заступився за харківських підприємців і оголосив війну олігархам і корумпованим чиновникам

У Харкові 8 червня відбулася масова бійка між власниками торгових місць, "Національним корпусом", поліцією і адміністрацією торгового центру "Барабашово". За словами учасників інциденту, причиною конфлікту стала поведінка власника ТЦ – українського олігарха Олександра Фельдмана, який встановив для підприємців необгрунтовані "тарифи" за використання торгових місць, а також займався відвертим здирництвом.

Про це заявив активіст "Нацкорпусу" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Відомо, що зіткнення відбулося під час проведення на території ТЦ ремонту торгових точок, які постраждали в ході так званих рейдів підопічних Фельдмана. У відновленні торгових місць брали участь зокрема і представники "Нацкорпусу".

За словами очевидців подій, у момент бійки на ринку знаходився загін поліції з 32 чоловік, яким заздалегідь повідомили про конфлікт, що назрівав. Але отриману інформацію поліцейські відмовилися сприймати всерйоз, а протягом півгодини і зовсім поїхали з ринку.

Незабаром після того, як поїхала поліція, на території ТЦ з’явилися озброєні люди – тітушки, серед яких були і ветерани АТО. До них приєдналися інші люди. Метою цієї "акції" було захоплення і переділ торгових точок у ТЦ.

Повідомляється, що на початку конфлікту сталася сварка, а потім підприємці викликали свого юриста. До його приїзду в одному з магазинів тітушки вже зрізали болгаркою замки й активно шукали документи про право власності.

Спроби адвоката і справжніх власників магазинів протистояти незаконним діям призвели до того, що озброєні тітушки застосували проти підприємців сльозогінний газ, а до юриста – фізичну силу. У підсумку в конфлікт довелося втрутитися "Нацкорпусу", представники якого зуміли відігнати тітушок.

https://www.youtube.com/watch?v=tClGujVl0gc" frameborder="0" allowfullscreen>

Після цього до "Барабашово" з’їхалося все вище керівництво поліції Харкова на чолі з генералом Харківської обласної поліції. У той же час підприємці вирушили в Московське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, щоб дати свідчення.

Відзначимо, що протистояння між адміністрацією торгового центру "Барабашово" і власниками магазинів триває близько року. Навесні 2018 року бізнесмени заявили, що їх намагаються незаконно "виселити" з ТЦ. Зокрема, начальник одного з майданчиків Павло Догомаш заявив, що з 31 грудня 2018 року у всіх підприємців закінчиться "контракт", а за продовження договору оренди необхідно буде заплатити "внесок" у розмірі 100–200 доларів за 1 кв. м. При цьому не враховувалося, що об’єкти були побудовані за власні кошти підприємців: це підтверджено документально.

Не менш підозрілою виявилася заява керівництва центру про те, що нові договори укладатимуться не безпосередньо, а через так звані фірми-прокладки. Підприємці вирішили не брати участь у відверто незаконній схемі і протистояти загарбникам.

Повідомляється, що харківський осередок «Національного Корпусу» із самого початку підтримував підприємців із "Барабашово", які неодноразово скаржилися на безчинства з боку адміністрації торгового комплексу. Спільними зусиллями всі підприємці ТЦ об’єдналися, були знайдені професійні юристи, створено громадський рух "Виробники та підприємці Слобожанщини" та інші об’єднання.

За словами одного з підприємців, після того як він відмовився «подовжувати контракт», йому почали погрожувати. Мовляв, якщо не «принесе двушку» (2100 доларів), він може втратити "бізнес і здоров’я". Виявилося, що адміністрація ринку не була голослівною. Незабаром продавців і власників магазинів почали бити, а товар викидати на вулицю і знищувати. Вивільнені від неугодних власників торгові місця швидко знаходили нових господарів.

На початку квітня цього року відбулося перше силове протистояння між власниками магазинів і тітушками, переодягненими у військову форму. Куратором "заходу" був якийсь Лісовенко – колишній співробітник СБУ. Аргументуючи дії своїх "вояків", він заявив, що на території ринку проводилися "екстрені антитерористичні навчання". Щоправда, під час таких "навчань" часто спалахували бійки між протиборчими сторонами.

До вирішення проблеми підприємці активно намагалися залучити представників міської влади. Зокрема, зверталися за підтримкою до міськради і до мера міста – Кернеса Геннадія Адольфовича, який підтвердив побоювання щодо фіктивності фірм і щодо доцільності укладення нових контрактів. Утім, сприяння мера Харкова теж виявилося фіктивним. Незабаром він перестав втручатися в ситуацію і залишив підприємців вирішувати питання самостійно.

29 травня за наказом керівництва на територію центру прибуло чергове мілітарі-об’єднання, у представників якого була зброя, гумові кийки, балончики зі сльозогінним газом і ножі. Спроби підприємців домовитися, заблокувати просування військових і захиститися самотужки виявилися безрезультатними. Тоді підтримати постраждалих у черговий раз визвалися активісти "Нацкорпусу". Спільними зусиллями спробу рейдерського захоплення вдалося відбити.

Відзначимо, що, за словами представників "Нацкорпусу", нинішня ситуація у Харкові – це сигнал до майбутньої повномасштабної війни підприємців і патріотів проти олігархату і корумпованих чиновників, що роками грабували країну і встановили свої рабовласницькі правила.