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10 червня 2019, понеділок, 15:38 14
Світ 2019-06-10T16:00:04+03:00
Українські Новини
Невідомий вночі розтрощив редакцію російського видання "Сноб", знищивши комп'ютери

Невідомий вночі розтрощив редакцію російського видання "Сноб", знищивши комп'ютери

Розгром
Розгром "Снобу". Фото: "Сноб"/Facebook

Редакцію російського опозиційного видання "Сноб" повністю розгромив невідомий в ніч з 9 на 10 червня.

Про це в Telegram-каналі "Проект Сноб" повідомила головна редакторка Ксенія Чудінова.

"Сьогодні в офіс проекту "Сноб" заліз невідомий і повністю розгромив редакцію. Мотиви цієї людини нам невідомі, в офіс потрапити не можемо з 9 ранку, оскільки там зараз працює криміналіст", - розповіла Чудінова.

Вона додала, що збиток оцінити поки не можначерез неможливість потрапити до редакції.

У коментарі "МБХ Медіа" Чудінова зазначила, що влізли також до сусідів проекту.

"Влізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлений", - сказала вона.

Також головний редактор уточнила "Дощу", що в редакцію і сусідній офіс увірвався чоловік.

Сам "Сноб" повідомляє, що він розбив скляні двері і цілеспрямовано зламав системні блоки комп'ютерів і монітори iMac. Тільки після цього чоловік спустився поверхом нижче, і розгромив офіс сторонньої компанії. Зараз слідчі шукають відбитки пальців і дивляться відео з камер спостереження.

РозгромРозгром "Снобу". Фото: "Сноб"/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Росії три провідних ділових видання вийшли з однаковими обкладинками на підтримку журналіста Голунова.

Раніше за напад на офіс газети в Херсоні соратника Ківи відправили під домашній арешт. Також у Самборі 15 чоловіків напали на редакцію газети, а поліція не побачила в цьому злочину.

У 2014 проросійські активісти розгромили офіс телеканалу АТН в Харкові.

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