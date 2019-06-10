Невідомий вночі розтрощив редакцію російського видання "Сноб", знищивши комп'ютери

Редакцію російського опозиційного видання "Сноб" повністю розгромив невідомий в ніч з 9 на 10 червня.

Про це в Telegram-каналі "Проект Сноб" повідомила головна редакторка Ксенія Чудінова.

"Сьогодні в офіс проекту "Сноб" заліз невідомий і повністю розгромив редакцію. Мотиви цієї людини нам невідомі, в офіс потрапити не можемо з 9 ранку, оскільки там зараз працює криміналіст", - розповіла Чудінова.

Вона додала, що збиток оцінити поки не можначерез неможливість потрапити до редакції.

У коментарі "МБХ Медіа" Чудінова зазначила, що влізли також до сусідів проекту.

"Влізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлений", - сказала вона.

Також головний редактор уточнила "Дощу", що в редакцію і сусідній офіс увірвався чоловік.

Сам "Сноб" повідомляє, що він розбив скляні двері і цілеспрямовано зламав системні блоки комп'ютерів і монітори iMac. Тільки після цього чоловік спустився поверхом нижче, і розгромив офіс сторонньої компанії. Зараз слідчі шукають відбитки пальців і дивляться відео з камер спостереження.

Розгром "Снобу". Фото: "Сноб"/Facebook

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