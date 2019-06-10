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10 червня 2019, понеділок, 14:45 30
Вибори 2019-06-10T18:30:04+03:00
Українські Новини
Скандальна блогер Богуцька, яка скоювала ДТП зі смертельним наслідком, йде в Парламент під №100 за списком Зел

Скандальна блогер Богуцька, яка скоювала ДТП зі смертельним наслідком, йде в Парламент під №100 за списком Зеленського

Скандальна блогер Ліза Богуцька на передвиборному з'їзді партії "Слуга народу", близької до Президента України Володимира  Зеленського, була представлена ​​під №100 в списку кандидатів в депутати від даного політоб'єднання.

Слід нагадати, 8 жовтня 2018 року Богуцька скоїла дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої, під колесами керованого нею автомобіля, загинув пішохід. За інформацією самої Богуцької, яку вона опублікувала в соціальній мережі Facebook, загиблий чоловік вибіг на трасу під час заборонного сигналу світлофора. При цьому загиблий був в стані алкогольного сп'яніння.

У коментарях під її постом в Facebook, де вона розповіла, що саме сталося, думки користувачів з приводу ДТП розділилися. Богуцька запевняла, що не збирається бігати від правосуддя, а уникнути зіткнення могла, якби не обставини.

Раніше, 11 березня 2018 року Ліза Богуцька вже потрапляла в дорожню пригоду. Тоді активістка, за закликом Михайла Саакашвілі їхала, щоб взяти участь в протестному мітингу біля будинку міністра МВС Арсена Авакова.

Як повідомляли ЗМІ, кримський блогер і громадський діяч Ліза Богуцька "ніколи не була жебрачкою": після переїзду до Києва вона витратила на нерухомість, "як мінімум, в два рази більше", ніж 100 тисяч доларів, про які, звинувачуючи її, заявив журналіст Андрій Дзіндзя. Про це він розповів порталу "Обозреватель".

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