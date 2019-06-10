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10 червня 2019, понеділок, 14:28 153
Бізнес 2019-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" Бахматюка збудував автобусні зупинки у найбільшому за територією районі України - Овруцькому

"Укрлендфармінг" Бахматюка збудував автобусні зупинки у найбільшому за територією районі України - Овруцькому

Нова автобусна зупинка. Фото: ulf.com.ua
Нова автобусна зупинка. Фото: ulf.com.ua

Підприємство "ВП "Полісся", яке входить до Групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, обладнало 6 нових автобусних зупинок упродовж відрізка траси обласного значення та дороги, яка об'єднує 4 села: Нові Велідники, Старі Велідники, Красилівка та Прибитки Нововелідницької сільської ради (Житомирська область). Овруцький - це найбільший за територією район України. "Укрлендфармінг" профінансував проект майже на 90 тис. гривень.

Про це повідомила прес-служба "Укрлендфармінгу".

Автобусні зупинки будувалися в селах в основному ще за часів Радянського Союзу і потребували термінового оновлення. Кошти на такі потреби виділяються з місцевих бюджетів неохоче, тому сільські голови звернулись до "ВП "Полісся" групи "Укрлендфармінг", яка є соціально відповідальною компанією.

"Нам важливо створювати комфортні умови життя та роботи в селах, щоб люди залишались тут жити і працювати. Автобусні зупинки - це не лише "обличчя" сіл, які ще й розташовані на трасі обласного значення, це й місця очікування транспорту, який везе наших мешканців чи на роботу, чи провідати родичів, - ділиться міркуваннями Петро Романуха, голова Нововелідницької сільської ради. - Обладнання 6 сучасних і комфортних зупинок оплатив "Укрлендфармінг", а в наших спільних планах - ремонт доріг та інші інфраструктурні проекти".

Зупинки розташовані в селах, де проживають біля 3 тис. мешканців.

"Якщо раніше питанням облаштування займалася державні структури - райавтодори - то наразі ініціативу проявляємо ми - місцеві підприємства. Протяжність села Красилівки - 3 км. Історично це село мало одну зупинку на початку села, іншу - в кінці. Людям треба було йти чималу відстань, щоб дістатися до неї. А тепер ми побудували на цьому відрізку для зручності пасажирів кілька зупинок. У деяких селах їх взагалі не було", - зазначив директор "ВП "Полісся" Володимир Левківський.

Турбота про благоустрій тих населених пунктів, де працюють підприємства "Укрлендфармінгу", одного з лідерів серед українських аграрних холдингів, - це стратегічне питання кожного керівника з 11 кластерів компанії. Поліпшення життя сільських громад підприємствами групи компаній "Укрлендфармінг" відбувається за рахунок допомоги з будівництвом, відновленням об’єктів інфраструктури, ремонтом доріг, будинків культури, лікарень, шкіл та інших соціально важливих для життя сучасного села суспільних установ.

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