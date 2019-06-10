У Казахстані на виборах президента переміг ставленик Назарбаєва Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв, ставленик колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, переміг, за офіційними даними, на виборах, затьмарених затриманнями сотень людей, які вийшли на протести.

Центральна виборча комісія оголосила 10 червня що Токаєв набрав 70,76 відсотка голосів на перших за останні 30 років виборах нового президента, пише "Радио Азаттык".

Кандидат Аміржан Косанов отримав 16,02 відсотка. Виступаючи перед журналістами, він визнав перемогу претендента від партії влади. Косанов сказав, що міг би набрати більше голосів за наявності єдиної опозиції і впливовою політичною організації з великим досвідом.

"Я не закликаю виходити на вулиці. І говорив про це з самого початку. Я - політик, який працює в рамках закону, в правовому полі. Радикалам, напевно, це не сподобається, іншим не сподобається, але мені потрібна стабільність. Мені потрібна незалежність казахів", - сказав Косанов 10 червня.

Він додав, що його прихильники будуть вивчати протоколи виборчкомів і використовувати "всі правові шляхи".

Перемога Токаєва вважалася очікуваною. У березні цього року, після складання Назарбаєвим повноважень, Токаєв вступив на посаду президента. Назарбаєв, який правив країною майже 30 років, утримує в своїх руках значну владу, займає пост голови Ради безпеки і має низку довічних титулів.

Вибори 9 червня були затьмарені затриманнями сотень учасників мирних антиурядових протестів, які пройшли незважаючи на вжиті владою кроки із ретельного контролю виборного процесу. Затримання в Алмати і Нур-Султана продовжилися 10 червня після оголошення попередніх підсумків виборів. У понеділок з площі Астана Алмати відвезли десятки людей, які не скандували гасла і не тримали в руках плакати. Одна із затриманих намагалася порізати собі вени в автозаку. Її відвезли на швидкій.

Токаєву на виборах протистояли шість кандидатів, що не володіють ресурсами, аналогічними тим, що є в розпорядженні у претендента від влади і державного апарату, який працює на нього.

Виборча кампанія супроводжувалася протестами, учасники яких заявляли про несправедливість виборів, а в день голосування на вулиці в Алмати і Нур-Султана - столиці, перейменованої на честь Назарбаєва після його відставки, - вийшли сотні людей.

У МВС повідомили про приблизно 500 затриманих в двох містах. Серед затриманих виявилися і журналісти, які висвітлювали акції, в тому числі кореспонденти Азаттик і низки інших зарубіжних ЗМІ. Санію тойка, репортера Азаттик в Нур-Султана, 9 червня затримували двічі. Журналістів звільнили, протримавши деякий час у відділеннях поліції.

66-річний Токаєв обіцяв до виборів, що вони будуть відкритими і прозорими. "Ми зробили все можливе для досягнення цієї мети", - сказав Токаєв після голосування.

Казахстанські опозиційні активісти розкритикували як несправедливі і неконкурентні вибори. Жодні з виборів, проведених в Казахстані з моменту здобуття незалежності в 1991 році, не визнавалися вільними і справедливими західними спостерігачами.

Як повідомляли Українські Новини, Назарбаєв оголосив про відставку після 30 років на посаді президента Казахстану.

Найбільш обговорюваною темою в соцмережах 19 березня стала відставка президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.