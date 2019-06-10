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10 червня 2019, понеділок, 13:50 27
Суспільство 2019-06-10T16:45:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: На Закарпатті в ямах посеред дороги влаштували справжню рибалку

Відео дня: На Закарпатті в ямах посеред дороги влаштували справжню рибалку

В селі Межгирщина місцеві жителі влаштували "рибалку" в глибоких ямах прямо посеред дороги. Про це повідомляє Мukachevo.net.

Цю акцію з риболовлею провели місцеві жителі, щоб показати проблему доріг, покритих глибокими ямами.

Люди посеред дороги прямо перед ямою висадили дерево, поставили два стільці і взяли спінінги, зробивши вигляд, що ловлять рибу. На відео місцеві жителі коментують, що не перекривають дорогу, але хочуть привернути увагу до цієї проблеми.

"Потрібно показати цю ганьбу, стільки туристів приїжджає, дивиться на це", - коментує автор відео.

Як повідомляли Українські Новини, ще взимку водії масово викладали в соцмережах ями на дорогах і передають привіти Гройсману з Омеляном.

А також рекламу Гройсмана про будівництво доріг розмістили на засіяному ямами асфальті.

Раніше на одній з київських вулиць відзначили "день народження" ями.

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