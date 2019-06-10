Особа, що стріляла в людей під час силового конфлікту в "Барабашово", є активістом "Нацкорпуса", – адміністрація ТЦ

Особа, що стріляла в людей під час силового конфлікту в "Барабашово", є активістом "Нацкорпуса", – адміністрац

Адміністрація Торгівельного центру (ТЦ) "Барабашово" заявила, що в п'ятницю, 7 червня, бійці та активісти політичної партії "Національний корпус" брали участь у силовому конфлікті на території ТЦ. За даними адміністрації, в ході конфлікту бійці "Нацкорпуса", крім арматури, колючих предметів, використовували вогнепальну зброю проти мирних громадян, підприємців і стріляли в журналіста Вадима Макарюка.

Про це йдеться на офіційній сторінці ТЦ у соціальній мережі Facebook.

Як видно на опублікованому відеозаписі, чоловік відкрив вогонь по людям, зокрема, в бік журналіста "24 каналу" Вадима Макарюка.

За даними прес-служби адміністрації, службі безпеки ТЦ вдалося з'ясувати, що чоловік, який на відео стріляє по людях, є активістом "Нацкорпуса" і брав участь у ряді партійних заходів. На підтвердження цього опубліковані фотографії з відповідною символікою.

"Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи, яка стріляла. Ми звертаємося до правоохоронних органів, прокуратури, щоб зупинити беззаконня і бандитизм з боку партії "Нацкорпус", - зазначили в адміністрації ТЦ.

Адміністрація "Барабашово" готова сприяти правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався в п'ятницю, щоб усі винні сторони понесли відповідальність. Крім того, служба безпеки зараз вивчає всі матеріали, в тому числі відеозаписи, щоб ідентифікувати бійців "Нацкорпуса", які били журналіста Вадима Макарюка під час силового конфлікту з ветеранами АТО.

"На даний момент Вадиму надають медичну допомогу, він у важкому стані та не може брати участь у слідчих діях, не може дати свідчення, тому зараз шукають свідків, вивчають відео події", - уточнили в адміністрації ТЦ.

Нагадаємо, силовий конфлікт стався 7 червня, група бійців "Нацкорпуса" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію", - повідомила прес-служба ТЦ.

За даними прес-служби, представники "Нацкорпуса" не реагували на документи орендаря та блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від "Нацкорпуса", представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО з застосуванням арматури, тупих і колючих предметів.