підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Особа, що стріляла в людей під час силового конфлікту в "Барабашово", є активістом "Нацкорпуса", – адміністрація ТЦ
10 червня 2019, понеділок, 13:43 177
Події 2019-06-10T13:52:41+03:00
Українські Новини
Особа, що стріляла в людей під час силового конфлікту в "Барабашово", є активістом "Нацкорпуса", – адміністрац

Особа, що стріляла в людей під час силового конфлікту в "Барабашово", є активістом "Нацкорпуса", – адміністрація ТЦ

Активіст
Активіст "Нацкорпуса" стріляє в журналіста Вадима Макарюка.

Адміністрація Торгівельного центру (ТЦ) "Барабашово" заявила, що в п'ятницю, 7 червня, бійці та активісти політичної партії "Національний корпус" брали участь у силовому конфлікті на території ТЦ. За даними адміністрації, в ході конфлікту бійці "Нацкорпуса", крім арматури, колючих предметів, використовували вогнепальну зброю проти мирних громадян, підприємців і стріляли в журналіста Вадима Макарюка.

Про це йдеться на офіційній сторінці ТЦ у соціальній мережі Facebook.

Як видно на опублікованому відеозаписі, чоловік відкрив вогонь по людям, зокрема, в бік журналіста "24 каналу" Вадима Макарюка.

За даними прес-служби адміністрації, службі безпеки ТЦ вдалося з'ясувати, що чоловік, який на відео стріляє по людях, є активістом "Нацкорпуса" і брав участь у ряді партійних заходів. На підтвердження цього опубліковані фотографії з відповідною символікою.

"Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи, яка стріляла. Ми звертаємося до правоохоронних органів, прокуратури, щоб зупинити беззаконня і бандитизм з боку партії "Нацкорпус", - зазначили в адміністрації ТЦ.

Адміністрація "Барабашово" готова сприяти правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався в п'ятницю, щоб усі винні сторони понесли відповідальність. Крім того, служба безпеки зараз вивчає всі матеріали, в тому числі відеозаписи, щоб ідентифікувати бійців "Нацкорпуса", які били журналіста Вадима Макарюка під час силового конфлікту з ветеранами АТО.

"На даний момент Вадиму надають медичну допомогу, він у важкому стані та не може брати участь у слідчих діях, не може дати свідчення, тому зараз шукають свідків, вивчають відео події", - уточнили в адміністрації ТЦ.

Нагадаємо, силовий конфлікт стався 7 червня, група бійців "Нацкорпуса" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію", - повідомила прес-служба ТЦ.

За даними прес-служби, представники "Нацкорпуса" не реагували на документи орендаря та блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від "Нацкорпуса", представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО з застосуванням арматури, тупих і колючих предметів.

Більше новин про: Напад на журналіста Нацкорпус ТЦ "Барабашово" Вадим Макарюк

Архів
Новини
Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: instagram.сом/tokayev_online
У Казахстані на виборах президента переміг ставленик Назарбаєва Токаєв 13:57
Видео дня: На Закарпатті в ямах посеред дороги влаштували справжню рибалку 13:50
Двоє екс-співробітників одіозного нардепа Геращенка балотуються за списком Зеленського 13:49 Документ
Особа, що стріляла в людей під час силового конфлікту в "Барабашово", є активістом "Нацкорпуса", – адміністрація ТЦ 13:43
Завтра в Україні спека досягне 34 градусів 13:35
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020 10:26
Син екс-мера Кіровограда, який збагатився на кошти місцевого бюджету, йде в депутати, - ЗМІ 16:01
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Цього тижня українці відпочиватимуть три дні 06:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok