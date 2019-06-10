Двоє екс-співробітників одіозного нардепа Геращенка балотуються за списком Зеленського

В першу двадцятку виборчого списку партії Зеленського "Слуга народу" увійшли відразу двоє представників структури, співзасновником якої є одіозний нардеп Антон Геращенко.

Так, під №11 у списку кандидатів в депутати значиться член Зе-команди, юрист і економіст Сергій Бабак. Під час виборів він відповідав в команді за освітню програму.

У біографії Бабака місцем роботи значиться - експерт "Українського інституту майбутнього" (UIF), співзасновником якого є одіозний Антон Геращенко.

А під №19 у списку Денис Монастирський - активний член Зе-команди, що займається реформу правоохоронних органів. При цьому, Монастирський не тільки працював експертом UIF, а й безпосередньо значився помічником на громадських засадах нардепа Антона Геращенка.

Сьогодні прізвище Монастирського вже видалено зі сторінки Геращенка на офіційному сайті ВР. Але залишилося на дзеркалі сторінки Геращенка на сайті громадянської мережі Опора.

Сам же Денис Монастирський в інтерв'ю "Українськи Новинам" раніше стверджував, що Антон Геращенко є співзасновником UIF, як і одіозний політтехнолог Порошенка Тарас Березовець, а також Олексій Скрипник та Юрій Романенко.

За даними видання Страна.ua, у списку Зе - Галина Янченко, яка йде під №5. Вона є дружиною директора UIF Віктора Андрусіва.

Також Страна пов'язала з Геращенком і Аваковим №12 списку Владислава Криклія, який керує Головним сервісним центром МВС, а до цього був радником міністра.

Нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко, який тривалий час представлявся радником міністра МВС Арсена Авакова, найбільш відомий причетністю до одіозного сайту "Миротворець", на закритті якого наполягають впливові міжнародні та журналістські організації.