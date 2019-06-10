Більш ніж сто загиблих і поранених: Україна відреагувала на загострення ситуації в Судані

Україна стурбована загостренням ситуації в Судані.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.\r\n"В Україні глибоко стурбовані загостренням ситуації в Республіці Судан, внаслідок чого протягом лише перших днів червня більш як сто мирних жителів загинули і сотні зазанли поранення. Висловлюємо наші щирі співчуття родичам і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.\r\nУкраїна приєднується до позиції Європейського Союзу і Африканського Союзу, закликаючи тимчасову військову рада та лідерів опозиційних сил в Судані до стриманості, а також до припинення діяльності, що призводить до ескалації ситуації в країні.\r\nМЗС переконане в тому, що повернення сторін за стіл переговорів є найбільш оптимальним і цивілізованим способом врегулювання суперечностей, що створить основу для подальшого політичного діалогу, а потім - розвитку державності на принципах верховенства права, захисту прав людини і основних свобод.\r\nЗа даними ЗМІ, в Судані відбуваються масові протести.\r\nАкція громадянської непокори почалася після того, як опозиції і військовій раді не вдалося досягти компромісу в питанні про склад перехідного ради.\r\nСтаном на 5 червня кількість загиблих внаслідок розгону наметового табору опозиції в суданській столиці Хартумі зросла до 100 осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Судані військові взяли владу в свої руки, президент заарештований.\r\nРаніше Росія планувала відправити екс-військових ВМС України в Судан.