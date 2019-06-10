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10 червня 2019, понеділок, 12:13 16
Зовнішня політика 2019-06-10T13:45:02+03:00
Українські Новини
Більш ніж сто загиблих і поранених: Україна відреагувала на загострення ситуації в Судані

Більш ніж сто загиблих і поранених: Україна відреагувала на загострення ситуації в Судані

У Судані загострення ситуації через акцій протестів. @Halir39076075
У Судані загострення ситуації через акцій протестів. @Halir39076075

Україна стурбована загостренням ситуації в Судані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"В Україні глибоко стурбовані загостренням ситуації в Республіці Судан, внаслідок чого протягом лише перших днів червня більш як сто мирних жителів загинули і сотні зазанли поранення. Висловлюємо наші щирі співчуття родичам і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Україна приєднується до позиції Європейського Союзу і Африканського Союзу, закликаючи тимчасову військову рада та лідерів опозиційних сил в Судані до стриманості, а також до припинення діяльності, що призводить до ескалації ситуації в країні.

МЗС переконане в тому, що повернення сторін за стіл переговорів є найбільш оптимальним і цивілізованим способом врегулювання суперечностей, що створить основу для подальшого політичного діалогу, а потім - розвитку державності на принципах верховенства права, захисту прав людини і основних свобод.

За даними ЗМІ, в Судані відбуваються масові протести.

Акція громадянської непокори почалася після того, як опозиції і військовій раді не вдалося досягти компромісу в питанні про склад перехідного ради.

Станом на 5 червня кількість загиблих внаслідок розгону наметового табору опозиції в суданській столиці Хартумі зросла до 100 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у Судані військові взяли владу в свої руки, президент заарештований.

Раніше Росія планувала відправити екс-військових ВМС України в Судан.

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