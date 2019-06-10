18 осіб госпіталізовано через отруєння на весіллі у Львові

18 осіб госпіталізовано 9 -10 червня через отруєння на весіллі у ресторані "Червона рута" у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Пацієнтів госпіталізували з симптомами: висока температура, пронос, блювота.

На весілля, яка відбулася 8 червня, було близько 100 чоловік.

станом на 09:00 10 червня за допомогою звернулося 20 осіб, з них 1 дитина, 2009 року народження.

Госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню 18 осіб, в тому числі 1 дитина.

Стан пацієнтів середньої тяжкості.

Їм надається комплекс лікувально-діагностичних заходів, згідно з клінічними протоколами МОЗ України.

Як повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано станом на 09:00 8 серпня через отруєння у ресторані "Степ-Леоні" у місті Стрий (Львівська область).