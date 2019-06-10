Шахтарі перекрили трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати зарплати у Львівській області

Шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" 10 червня близько 10:00 перекрили міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник профспілки шахтарів "Львіввугілля".\r\nВін зазначив, що шахтарі Львівської області досі не отримали зарплату за березень та квітень.\r\n\r\nУчасники акції протесту переходять трасу на пішохідному переході і не дають можливості проїхати автомобілям зі Львова на українсько-польському кордоні і в зворотному напрямку.\r\nНа місці події присутні співробітники поліції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, минулого тижня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.